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市值型ETF募集潮來了! 保德信、富邦、聯邦投信Q1募集

2025/02/06 17:57

市值型ETF投資再度成為顯學。（資料照）市值型ETF投資再度成為顯學。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕市值型ETF投資再度成為顯學，包括保德信、富邦投信、聯邦投信擬於首季募集市值型ETF，其中，保德信投信更是第三家跨足ETF的外商投信，法人表示，隨著高息股ETF配息回歸正常化、台股後市持續看升加持，市值型ETF成為新主流，且各家ETF追蹤指數各擁特色，投資人可以多比較。

保德信投信指出，以臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數為例，該指數擁有首創市值增長篩選機制，並採用市值、動能、成長、價值、品質等五大篩選因子選出標竿企業，另外，目前市場上的台股ETF多採用已公布的企業獲利成長數據為選股標準，而保德信市值動能50 ETF（009803）則透過國際專業金融分析機構FactSet對於企業未來12個月EPS成長率展望納入評比，以更前瞻的方式挑選成長企業，預計2月18日開始募集。

富邦投信睽違兩年也準備推出3.0版市值型ETF大作，鎖定動能因子的大型強勢股，富邦旗艦50（009802）ETF即將於2月24至2月26日展開募集。

聯邦台灣精彩50ETF基金即將在3月募集，發行價格只要10元，這也是聯邦投信第一檔ETF基金。聯邦投信表示，該ETF追蹤富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數，此ETF有單一個股權重上限30%的設計，可減少個股集中或持股比重過高的風險，投資組合更健康，同時也有收益平準金機制，可讓配息率較穩定。

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