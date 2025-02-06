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日圓暴衝、人民幣續貶！新台幣連2紅 收32.826元

2025/02/06 17:27

新台幣連2紅。（記者陳梅英攝）新台幣連2紅。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕週四亞幣走勢升貶不一，日圓一度升破152兌1美元價位，創2個月來新高，人民幣持續走貶，新台幣兌美元匯率在觀望中收在32.826元、小升1.2分，成交量僅12.69億美元。

台股延續昨日反彈氣勢，今日上漲155.02點，收在23316.6點，三大法人同步買超，合計買超74.34億元。其中，外資買超幅度收斂至29.77億元。

美國昨日公布小非農優於預期，使美元止跌回升，但因台股續揚、外資熱錢流入，新台幣匯價走勢轉趨震盪，早盤最高升抵32.8元、午後一度由升轉貶，最低觸及32.875元。

匯銀主管表示，川普在關稅政策上的高舉、輕放，中國反制措施不痛不癢，市場認為關稅戰威脅減弱下，美股大漲，台股也得以延續昨日的反彈走勢，惟新台幣匯價觀望氣氛轉濃，後續仍宜持續關注川普與中國談判以及是否有新的政策提出。

另外，在川普改口他有權評論利率，聯準會未必要照辦後，市場關注重點再度回歸就業與通膨數據表現，其中，週五即將發佈的非農就業以及失業率備受注目。

主要亞幣今日走勢升貶互見。根據央行統計，美元今日回升0.12%、韓元貶值0.28%、人民幣續貶0.19%、新幣貶0.16%，台幣小升0.04%、日圓大漲0.47%，成為最強亞幣。

其中，日圓今年以來因升息議題以期近期關稅風險升溫，避險資金湧入，在亞幣中升勢最猛，今早日本央行理事田村直樹在公開演講中放鷹，直言利率將升至1%，更激勵日圓暴衝，最高升抵151.813。

人民幣新春開盤後，中國人行雖然企圖穩價，連續兩日調高人民幣中間價至3個月高點，仍抵擋不住貶勢，今早開盤不久即被打回原形，匯價連兩日走貶。

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