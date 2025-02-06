無人機航拍清查國有地占用 今年新增檳榔占用等7項

國產署藉由無人機航拍及影像處理輔助國有地勘查，今年預計勘查2119筆、面積61萬平方公里。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕為加速完成國有土地勘查案件，財政部國產署結合科技工具，整合及介接各機關圖資，建置及強化資訊系統功能，並藉由無人機航拍及影像處理輔助勘查作業。國產署副署長李政宗表示，今年新增檳榔占用（花蓮縣光復鄉）、標租造林（嘉義縣東石鄉）、大南澳陳情放領土地、接管河川區域範圍外土地、林地移交、改良利用、台9線周邊平原地區等7項業務，預計勘查2119筆、面積61萬平方公里。

國產署表示，勘查為國有財產各項業務基礎，案件數量龐大，民眾申租、購、檢舉占用、各機關申請撥用、借用，或委託經營、改良利用等各類案件，均以勘查成果作為重要審辦依據，且每年他機關移交接管、新登記接管、民眾抵稅及無人承認繼承遺產收歸國有不動產，也須辦理勘查。

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不過，國產署人力有限，為加速完成勘查，已協調內政部地政司等定期提供地政登記資料、地籍圖、台灣通用電子地圖、都市及非都市土地使用分區圖、台澎地區彩色正射影像等圖資，轉入國產署國有土地地理資訊系統，整合各機關提供圖資及其內部管理資料，並結合行動智慧裝置，建置國有土地地理系統展示圖台及行動版圖台，提供勘查人員勘查作業參考。

國產署指出，勘查人員實地勘查時，常遇現場有障礙物阻隔、天然屏障或有危及人身安全之虞等情形，近年來已運用無人機航拍影像輔助勘查，解決無法勘查困境；又為加速漁電共生案件處理，2022年委請內政部國土測繪中心辦理國有非公用出租養殖地無人機航拍及影像處理與地上物數化作業；2023年續委託辦理，擴大至墳墓及砂石場占用、太陽光電及邊際土地提供認養促進環境保護案件；2024年除原有墳墓占用、砂石場占用、太陽光電業務外，並新增貨櫃場、土資場、露營場占用、廢棄物棄置場址業務項目。

李政宗表示，今年已規劃委託測繪中心續辦理，除包含2024年業務項目外，並增加檳榔占用、標租造林、大南澳陳情放領土地、接管河川區域範圍外土地、林地移交、改良利用及台9線周邊平原地區等7項，預計清查2119筆、面積高達61萬平方公里。

國產署指出，為推動AI影像判釋輔助監控墳墓占用情形，北區分署去年委託民間測繪業者就轄內5處墳墓進行無人機拍攝作業，分別於2024年10月及2025年1月完成航拍影像，並就2次航拍影像進行墳墓占用比對變異數量及面積，監控墳墓占用有無擴大情形。

國產署表示，為提升勘查效率、輔助勘查作業，將持續豐富及更新業務所需圖資，並發揮無人機航拍影像成果運用效益，視業務需要擴大應用業務項目，規劃每年委請測繪中心協助辦理無人機航拍作業及影像處理與地上物數化作業，積極爭取經費逐步推動AI影像判釋地上物，監控國有土地使用現況，增進國有土地管理效益。

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