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南韓想成為全球AI老三！韓媒坦言「1致命問題」夢想難實現

2025/02/06 18:06

韓媒認為，南韓真正的問題在於人才嚴重不足。（示意圖，法新社）韓媒認為，南韓真正的問題在於人才嚴重不足。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕自中國新創企業Deepseek的人工智慧（AI）模型公開以來，南韓媒體認為此事凸顯中國的優勢和南韓自身條件的不足。韓媒坦言，南韓真正的問題在於人才嚴重不足，比起中國已成為年輕AI人才的舞台，韓國淪為「AI人才流失國。」

韓媒《中央日報》報導，中國的AI崛起始於十年前，即2014年中國政府主導的創新驅動發展戰略。Deepseek只是中國4700多家AI企業中的一員，專家認為，中國還有更多受關注的實力派企業，令人感到恐懼。

報導指出，更嚴重的是人才供需問題。根據美國芝加哥大學智庫的「全球AI人才追蹤」顯示，2022年頂尖前20%的AI研究人員中，有47%來自中國，遠超過排名第2的美國（18%），如今，中國已成為年輕AI人才的舞台。

相比之下，南韓則只不過是「AI人才流失國」。論其原因，南韓到現在仍不允許Uber叫車服務落地的國家之一，本土行動創新企業Tada也因經營環境嚴苛而倒閉。

據調查，南韓在2023年為了吸引AI、半導體、航空等領域的海外技術人才，特別推出「E-7-S高端專業人才簽證」，不料僅有38名專家申請。加上韓國偏執的醫科熱潮，理工科專業甚至難以招滿學生。南韓的人才不足、甚至往海外流動，海外的人才也因為研究自由和基礎建設不足，對南韓避之唯恐不及。

相較於南韓，中國的AI崛起主要由沒有海外留學經歷的中國人才推動，每年有150萬名工程師走出校門。中國當地更稱所謂「中國天才一半在清華，清華天才一半在姚班」（「姚班」指的是著名科學家姚期智創辦的清華學堂計算機科學實驗班）的說法。

《中央日報》指出，雖然OpenAI執行長奧特曼與三星電子董事長李在鎔、軟銀集團董事長孫正義會晤，OpenAI也與南韓的Kakao結盟開發AI，但南韓的AI人才培育是當務之急。如果不從根本上改革南韓社會的激勵體系，讓理工人才更受優待和尊重，並將制度和基礎建設調整為有利於創新的方向，成為全球三大AI強國的夢想將難以實現。

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