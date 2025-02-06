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「公平」不等於「平等」！Google取消多元化招募目標 科技巨頭重新定位DEI政策

2025/02/06 16:55

Google宣布取消多元化招聘目標，並檢討相關DEI計畫。（彭博）Google宣布取消多元化招聘目標，並檢討相關DEI計畫。（彭博）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》6日獨家披露，全球科技巨擘Google宣布取消提升職場多元化的招募目標，並全面檢討其多元、公平與包容（Diversity, Equity and Inclusion, DEI）計畫。此舉標誌著科技產業對DEI政策的重大轉向。

值得注意的是，DEI政策近年在美國引發爭議。其中「equity（公平、齊頭式平等）」的概念，著重結果平等，主張應根據不同群體的歷史劣勢和現實需求，提供不同程度的支持，以達到實質的公平結果；這與傳統「equality（平等）」強調人人機會均等的理念產生衝突。保守派認為，DEI政策不但偏離美國立國精神，還可能造成反向歧視，特別是在人才招募和升遷時，可能不公平對待包括亞裔在內的其他族群。

報導指出，Google週三透過內部信函通知員工，將不再設定特定族群的招募比例目標。這項政策調整，讓外界關注科技產業在職場多元化議題上的立場轉變。

回顧2020年，在非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警察執法致死、引發全美種族正義運動後，Google曾承諾在2025年前將代表性不足族群在領導階層的比例提升30%。然而，母公司Alphabet最新發布的年度報告中，已刪除了「致力推動多元、平等與包容，打造能代表用戶群的員工團隊」等相關陳述。這段文字原本持續出現在2021年至2024年的報告中。

數據顯示，Google美國員工中的族群比例仍存在差距。根據2024年多元化報告，非裔員工占比為5.7%、拉丁裔占7.5%，雖較四年前的3.7%及5.9%有所提升，但與整體人口結構相比仍有差距。

值得注意的是，Google自2014年起發布的年度多元化報告，未來是否延續也將重新評估。公司同時將檢視所有DEI相關計畫，包括補助、培訓等專案的效益與風險。

Google首席人資長西科尼（Fiona Cicconi）強調，公司將持續在全球各地招募優秀人才，但不再設定「理想性目標」。她表示：「我們會維持現有的員工資源社群，並持續在人才多元的城市拓展業務。」

科技業DEI政策轉向已成趨勢。Facebook母公司Meta上月裁撤多元化專責團隊，終止女性及少數族裔招募目標；亞馬遜也將在年底前縮減多元化計畫規模，並已從官網移除「多元、公平與包容有利業務發展」等宣示。

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