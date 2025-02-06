薩爾瓦多持續購買比特幣 持有量逾6069枚

薩爾瓦多持續購買比特幣。（示意圖，美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕薩爾瓦多（El Salvador）為滿足國際貨幣基金組織（IMF）貸款條件，今年1月底修法取消比特幣作為官方貨幣的地位。儘管如此，薩爾瓦多仍持續購買比特幣，目前持有逾6069枚比特幣。

綜合媒體報導，為滿足IMF的條件，以換取總額達14億美元（約新台幣459億元）的國際貸款，薩爾瓦多國會上月低調通過了一項《比特幣法》修正案，取消比特幣作為官方貨幣的地位。

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根據新規，比特幣將不再是「貨幣」，比特幣的使用權改為自願，商家將不再被強制接受比特幣付款，政府也不再接受比特幣繳稅。

儘管取消比特幣作為官方貨幣的地位，薩爾瓦多仍持續買進比特幣。根據薩爾瓦多國家比特幣辦公室（National Bitcoin Office）公布的數據顯示，薩爾瓦多自今年2月1日迄今，分批買進31枚比特幣。

截至2月6日，薩爾瓦多持有6069.18枚比特幣，總價值約5.9億美元（約新台幣193.85億元）。

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