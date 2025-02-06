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外資熱錢回流！前3大皆是這類股 狂買2.8萬張

2025/02/06 16:33

外資熱錢回流！前3大皆是金融股，狂買2.8萬張（資料照）外資熱錢回流！前3大皆是金融股，狂買2.8萬張（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外資連2天買超，繼昨買超254.31億元，週四（6日）再買超29.78億元，銀彈撒向5金融，其中又以富邦金、新光金與中信金3金控最搶手，位居前3大，買超張數高達2.8萬張。

富邦金受到外資買逾萬張激勵，股價大漲1.31%，收93元，成交量1.65萬張，至於新光金亦買超9977張，但受到投資人賣出抵銷，終場以平盤12.3元作收，成交量萎縮到2.55萬張，至於中信金則買超7183張，在三大法人齊買下，股價終場上漲0.51%，收39.6元。

外資買超前10大個股，依序為富邦金（2881）1萬933張、新光金（2888）9977張、中信金（2891）7183張、華邦電（2344）5934張、京元電子（2449）5772張、第一金（2892）5443張、中鋼（2002）4634張、彰銀（2801）5195張、台達電（2308）3704張、鴻準（2354）3668張。

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