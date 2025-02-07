週四（6日）加權指數漲155.02點，收2萬3316.6點。（彭博資料照）

1.台股週四（6日）在台積電（2330）等高價股上漲帶動，指數開盤漲64.92點，以2萬3226.5點開出，在電子續扮領頭羊，傳產、金融助攻下，指數開高走高，漲逾187點，來到2萬3348點。不過，隨著高價股漲勢熄火，指數漲勢收斂，終場漲155.02點，收2萬3316.6點。

2.外資連2天買超，繼昨買超254.31億元，週四（6日）再買超29.78億元，銀彈撒向5金融，其中又以富邦金、新光金與中信金3金控最搶手，位居前3大，買超張數高達2.8萬張。

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3.週四亞幣走勢升貶不一，日圓一度升破152兌1美元價位，創2個月來新高，人民幣持續走貶，新台幣兌美元匯率在觀望中收在32.826元、小升1.2分，成交量僅12.69億美元。

4.美國總統川普打算對半導體課徵全面關稅，甚至可能對台灣半導體課徵100%的關稅，傳出晶圓代工龍頭台積電正在考慮調漲代工價格，漲幅達15%，以因應川普徵收關稅所帶來的不確定風險。

6.全國屋齡30年以上的老屋已達500萬戶，超過住宅存量5成，也就是每兩戶住宅就有1戶是老屋，因此，內政部推出今年度的重點政策「老屋延壽計畫」草案，研擬針對30年以上、4至6層的集合住宅進行安全初評，並針對管線更新、建物立面修繕、屋頂防水，以及新增無障礙設備等改善措施給予經費補助，已延長老宅使用年限。

7.英國央行6 日如期宣布降息 1 碼 （25 個基點），利率降至4.5%。同時發出偏向「鷹派」的政策指引，暗示今年只會再降1碼。

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