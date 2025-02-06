健康魔鏡、無弦吉他、電鹽湯匙 盤點2025 CES 8個黑科技

鉅怡智慧的健康智慧魔鏡CardioMirror。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕2025國際消費性電子展（CES）上個月在美國拉斯維加斯落幕，今年參展商超過4500間、吸引超過14萬人看展，其中包括1400間新創公司，展出全球創新、突破性的科技產品，領域涵蓋人工智慧（AI）、數位健康、食品科技、智慧家庭等。本報記者直擊展覽現場，盤點8個令人印象深刻的黑科技。

1. FaceHeart（鉅怡智慧）：健康智慧魔鏡CardioMirror

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照鏡子就能測出你的生理數據，「鉅怡智慧」可說是CES中的台灣之光，其打造的一款AI鏡子CardioMirror，能透過短短45秒的自拍，檢測心房顫動（AFib）和心臟衰竭，準確率高達90％，不僅能及早發現潛在的心血管問題，還能追蹤血壓、血氧飽和度和呼吸頻率等健康指標。該產品獲得今年的CES創新獎，現場體驗的外國民眾更是絡繹不絕，叫好又叫座。

Neural Lab的手勢控制技術AirTouch。（記者徐子苓攝）

2. Neural Lab：手勢控制技術AirTouch

科幻電影中，隔空控制電子設備的場景終於來到現實！美國新創Neural Lab推出名為AirTouch的手勢控制技術，改變了人機互動的方式，只需一個標準網路攝影機和5分鐘的設置，用戶就可以向任何應用程式添加手勢控制，單手在空中輕輕一揮就能操作設備，可自訂多達15種手勢，相容於Android 11+、Windows 10+和Linux等系統，適合應用在廚房等雜亂環境或醫院等無菌區域。

Sybran Innovation的AI音箱Code 27 Character Livehouse。（記者徐子苓攝）

3. Sybran Innovation：AI音箱Code 27 Character Livehouse

二次元愛好者有福了！中國新創Sybran Innovation推出一款智慧音箱，將AI與二次元角色結合，使用者可以將自己喜愛的角色上傳、顯示在音箱螢幕上，讓動畫、漫畫或電玩角色全天候陪伴你，還能看它跳舞、與它即時對話，並支援導入第三方大語言模型，客製化想要的角色「人設」。

把空氣轉化水的咖啡機Kara Pod。（記者徐子苓攝）

4. Kara water：把空氣變成水的咖啡機Kara Pod

Kara Pod是全球首款自動補水的咖啡機，採用突破性的「空氣製水」技術，兼具飲水機、咖啡機雙功能。這款設備讓使用者擺脫對自來水和瓶裝水的依賴，將純淨空氣轉化為飲用水，每24小時可產生13杯乾淨的飲用水或現煮咖啡。此外，Kara Pod採用完全可堆肥的環保咖啡膠囊，由植物纖維製成。

Kirin增添鹹味的電鹽湯匙。（記者徐子苓攝）

5. Kirin（麒麟）：增添鹹味的電鹽湯匙

喜歡重口味美食卻又想控制鹽分攝取？日本麒麟控股公司（Kirin）展示一款可以讓食物嚐起來更鹹的電子湯匙，利用微弱的電流，將食物中的鈉離子集中起來，為低鈉食物添加更濃郁的鮮味和鹹味，可以和含有多種配料的湯、咖哩、拉麵等碗裝食物一起使用。

LiberLive的無弦智慧吉他。（記者徐子苓攝）

6. LiberLive：無弦智慧吉他

許多人想享受彈奏吉他的樂趣，但又因粗硬的鋼弦卻步，來自中國的LiberLive研發出全球第一款無弦智慧吉他C1，外型就像吉他一樣包含琴身和琴頸，標榜使用者無需彈奏經驗，只需輕彈撥片即可演奏完整的和弦，而且還內建鼓和貝斯功能，聽起來就像完整的合奏。這款吉他還能折疊，方便隨身攜帶。

Halliday的無鏡片AI眼鏡。（記者徐子苓攝）

7. Halliday：無鏡片AI眼鏡

CES中的智慧眼鏡多到令人眼花撩亂，而Halliday這款智慧眼鏡特別之處在於，鏡框右上角嵌有3.5英吋超迷你的顯示器，直接在用戶的視野中投射資訊，並搭配智慧戒指操控顯示器介面，功能包含AI對話、即時翻譯、接聽電話等。無鏡片是為了不讓鏡片上的資訊遮擋用戶的視線，確保沈浸式且不讓人分心的體驗，用戶還能因此自行搭配合適的鏡片。

Holoconnect的全息投影盒Holobox。（記者徐子苓攝）

8. Holoconnect：全息投影盒Holobox

只要站在工作室的攝影機前，就能將你的3D全息圖，即時投影到不同空間的Holobox中，實現逼真且同步的遠距離互動。全息投影是一種無須配戴眼鏡的3D顯示技術，讓觀眾可以看到立體的、與真人等比例的虛擬圖像。荷蘭新創Holoconnect推出的Holobox分為真人大小與迷你兩種尺寸，致力於應用在醫療業、零售業、教育業等。

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