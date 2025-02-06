穎崴1月營收6.68億元 寫歷史次高

穎崴1月營收6.68億元。圖為穎崴董事長王嘉煌。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體測試介面廠穎崴（6515）今（6）日公布2025年1月份自結營收6.68億元，月增46.7%、年增81.68%，寫單月營收歷史次高，同時也是歷年同期新高。

穎崴表示，因AI及GPU相關應用帶動垂直探針卡（VPC）大量出貨，同時AI Server需求強勁，帶動高頻高速測試座（Coaxial Socket）出貨暢旺，在AI、HPC引領下，穎崴營收跳脫季節性周期，1月營收達6.68億元，呈現月與年雙增。

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穎崴全球業務營運中心資深副總陳紹焜表示，AI應用百花齊放，除了加速AI普及速度，更引起市場對AI更高的需求，無論何種AI工具都需要在高算力架構下運行，因此AI、HPC產業趨勢往高算力研發方向不變。

TextConX 2025將於下（3）月3日起於美國亞利桑那開展，穎崴業務團隊將參展，除蒐集與交流最前沿的半導體測試技術外，新一代產品如跨世代新品超導測試座、超高功率散熱解決方案、業界首創晶圓級光學CPO封裝測試解決方案等，將於展位亮相。

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