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川普廢除「小額豁免條款」 中國GDP減少0.2個百分點

2025/02/06 15:59

野村證券表示，川普禁止中國電商業者利用美國關稅漏洞的決定，將對數百億美元貿易造成衝擊，並導致中國今年經濟成長率下降0.2個百分點。（路透示意圖，本報合成）野村證券表示，川普禁止中國電商業者利用美國關稅漏洞的決定，將對數百億美元貿易造成衝擊，並導致中國今年經濟成長率下降0.2個百分點。（路透示意圖，本報合成）

〔編譯盧永山／綜合報導〕野村證券首席中國經濟學家陸挺等人表示，美國總統川普禁止中國電商業者利用美國關稅漏洞的決定，將對數百億美元貿易造成衝擊，並導致今年中國出口總額減少1.5個百分點，經濟成長放緩0.2個百分點。

野村估計，去年希音（Shein）和Temu利用價值低於800美元的「小額豁免條款」，向美國輸出總值460億美元（台幣1.51兆元）的包裹。

陸挺等人發布報告指出，10%關稅或以上以及其他新成本，將導致這類包裹輸出減少，使中國今年出口總額減少1.3個百分點，GDP（國內生產毛額）減少0.2個百分點。

過去幾年，利用美國「小額豁免條款」的漏洞所進行的跨太平包裹運送快速成長。根據《彭博》分析中國政府數據，中國官方公布去年這類出口額約230億美元（台幣7424.9億元）。該數據幾乎確定是低估，有媒體報導，中國電商業者把大量貨物輸出至墨西哥，然後分拆成小包裹，再送進美國。

美國實施的新關稅已導致中國物流業者提高價格。中國物流公司順豐國際5日表示，將對所有從中國或香港發來的包裹徵收20元人民幣（台幣90元）的費用，並收取30%的關稅押金。

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