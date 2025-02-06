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高速傳輸晶片需求暢旺 IET-KY 1月營收0.98億創新高

2025/02/06 15:53

高速傳輸晶片需求暢旺，IET-KY 1月營收0.98億元創新高。（資料照）高速傳輸晶片需求暢旺，IET-KY 1月營收0.98億元創新高。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受惠高速傳輸晶片需求暢旺，砷化鎵IET-KY（4971）公告1月營收達0.98億元、年成長46.65%，營收創下單月新高紀錄。

IET-KY董事長高永中表示，由於應用於高速傳輸的晶片需求暢旺，磷化銦PIN、HBT等磊晶片的量產訂單回籠，且砷化鎵PHEMT高階晶片需求穩定、國防銻化鎵紅外訂單持續增長，推升整體生產效率及產能利用率，樂觀看待2025營運表現。

IET-KY上月16日與美國商務部簽定晶片法案（Chips and Science Act）直接金額補助的初步條款，可獲得最高約1030萬美元的直接補助，約為申請資本支出的20%，待通過實地查核後可正式簽約請款。

此外，聯邦政府的直接補助額，加上晶片法案相關美國國稅局獎勵投資的25%稅務減免，IET-KY保守估計將可取得超過2300萬美元的美國聯邦補助款。同時，IET-KY去年第四季也取得德州州政府半導體創新資金補助412萬美元的擴建廠房補助，預計2025年將有較大的資本投入。

高永中分析，川普政府仍將持續鼓勵國內半導體公司提高產能及研發，政策具有持續性，IET-KY受惠於政府資金，當可進一步擴大產能，掌握光通及雲端各項晶片需求成長的商機。

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