遠東化纖總廠爆炸 勞動部：同類型廠區將勞檢

遠東新世紀化纖發生爆炸。圖為新竹縣消防局人員於現場滅火降溫。（勞動部提供）

相關新聞請見︰

遠東化纖總廠 近6年火警至少6起

遠化大火釀2死 職安署勒令停工

〔記者李靚慧／台北報導〕今（6）日遠東新世紀化學纖維總廠發生火災爆炸，經勞動部職安署第一時間緊急調查，初判為熱煤油洩漏後引起火災爆炸，目前已造成2名本國籍勞工死亡，19人受傷（本國籍7人、外國籍12人），21名罹災勞工均有投保勞工保險及職業災害保險。

請繼續往下閱讀...

勞動部職安署指出，該廠區屬於人造纖維製造業，原本就是高風險場域，平日就會定期勞檢，並鎖定違規項目例行檢查。此次發生嚴重火災爆炸後，職安署後續也將針對同類型的廠區，同步規劃勞檢。

勞動部職業安全衛生署指出，爆炸發生後，第一時間即指派副署長及北區職業安全衛生中心主任率該署同仁到場檢查，為避免災害擴大，已依法勒令停工。

經初步判斷，本案為熱煤油洩漏後引起火災爆炸，但實際發生原因，將進一步與消防單位合作檢查及鑑定，後續將視檢查結果，依職業安全衛生法予以處分。

不過，此次21名罹災勞工均有依規定投保勞工保險及職業災害保險，職安署表示，將要求事業單位儘速處理後續職業災害補償及賠償等事宜，並通知新竹縣政府勞工處主動提供職業災害勞工及家庭支持服務，同時，將由勞動力發展署協助辦理外籍移工的職災慰助。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法