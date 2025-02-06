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東元攜手代言人「台灣隊長」陳傑憲！ 今年空調成長目標3-4成

2025/02/06 15:42

東元宣布2025年品牌代言人為「臺灣隊長」陳傑憲（圖左），右為東元董事長利明献。（記者歐宇祥攝）東元宣布2025年品牌代言人為「臺灣隊長」陳傑憲（圖左），右為東元董事長利明献。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電與家電大廠東元（1504）今日宣布2025年品牌代言人為新國民英雄「臺灣隊長」陳傑憲出任年度代言人，強化東元MIT（台灣製造）、強調品質的價值。展望未來，東元董事長利明献表示，今年空調成長目標有望達3至4成，而海外營收則拼在未來3年到4年達50%。

東元今日舉辦「2025年品牌代言人發表暨見面會」，推出搭載AI晶片的智慧空調等新產品，也展示洗衣機、吸塵器等家電產品。利明献自信表示，東元家電是本土品牌，產品在能效上不輸日本品牌，希望與陳傑憲「強強聯手」，今年銷售成績會更好。

今年因立法院藍、白立委聯手砍預算，產業恐會面對節能家電補助停止、電費上漲等多項利空，不過展望今年家電銷售，東元空調暨智慧生活事業群總經理彭継曾指出，家用空調的補貼有望延續，商用空調則因各國節能大趨勢持續，大企業與中小型企業都有節能需求，需求規模量體擴大，銷售有支撐，東元空調需求暢旺。

利明献看好空調銷售高成長，他強調，政府鼓勵「深度節能」政策，有望帶動產品、系統設備需求，且東元也著眼東南亞市場，今年會持續進軍，預期海外營收在未來3年到4年達到50%、台灣市場也約佔進半；近期美國關稅恐衝擊東元在中國、墨西哥廠，不過也可彈性調整。

近期美國總統川普宣告將對墨西哥、中國等國課徵關稅，東元在2地都有產能佈局，不過利明献說明，墨西哥廠剛剛投產、生產線尚未全線量產，因生產基地多元佈局、都能彈性調整，關稅影響相對有限，東元也已經做好相應準備；銷售部分，會著重相對穩定、有機會的東南亞市場，提供高效節能的解決方案。

這次台灣隊長陳傑憲為東元家電代言空調、清潔、顯示器、和料理四大產品線，他充分展現品牌代言人的專業，不但對東元空調和家電系列產品作足功課，現在家中也指定安裝「東元空調」；他並盛讚，東元空調真的很讚，比日系品牌更省電」。

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