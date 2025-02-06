名師解盤》容逸燊：跳空缺口快收復 族群輪動顯著

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊

加權指數今天反彈155點，已經快要收復農曆年後開盤後的跳空缺口23400點以上，反彈今天持續量縮只有3300億，可見得越接近23500點以上關卡，族群輪動會更為明顯，反彈量縮過程中，權值股仍是弱勢，不管是2317鴻海，或是2382廣達，目前都在月線之下整理，主要受到deepseek在小年夜推出之後，造成輝達股價大幅度拉回，過去一段時間，AI伺服器資金今年開始流向邊緣AI等相關股票，建議大家在AI操作上，也要開始做一些分流動作，今天機器人概念股6215和椿續強，拉出漲停，全球傳動、廣明、直得漲幅也都在4%以上。

另外根據研調機構顯示，機器人未來10年的年複合成長率，應該可以來到80%~90%以上，受惠deepseek演算法大幅度改進後，未來在這種終端式運用，會大幅度提升，帶動AI PC、手機、筆電相關族群，表現都不錯，今天PCB軟板族群，包含台郡、富喬都拉出漲停，表示過去一段時間，沉寂已久的消費性電子，今年應該有機會順著AI趨勢，進入到復甦軌道，加上消費電子本來3~5年就會自然的週期汰換，所以今年仍然是非常有機會注意到這些低基期股票。

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股市受消息面影響非常之多，昨天川普放話要把加薩地區，納入美國管理，受美國盟友和對手都同聲譴責，將有可能讓中東危機再起，小非農ADP公布，1月增加18.3萬人。雖然就業增加，但薪資是維持穩定的，今年FED在降息的頻率，可能會放緩，不過10年美債殖利率，受美國財政部表示，不會加快債券發行速度，緩解市場對於短期供應的擔憂，10年債殖利率也回到4.4%水準，顯見過去一段時間，川普上任之後大家對於通膨的擔憂，債券已經過度反應，債券會被拿來對沖股市風險，可見得最近期，股市不確定因素增加情況下，資金也往債市去做避險，所以建議大家也可以去做資產配置。

今年來說股市將會很容易受消息面上下震盪，配置一些債券相對保本商品，可以平衡在股市中風險，未來要持續注意2/18川普對於晶片是不是會有更進一步的關稅政策，以及未來10年內，美中關稅戰會如何去做個進行，都將影響到國際股市發展。

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