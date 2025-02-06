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「Diamond Towers台北之星」過戶 首批法人買家現身

2025/02/06 15:07

國產署預計20日標售北市知名都更豪宅案「Diamond Towers台北之星」C棟（左）18戶，最低一戶底價3億元。（記者徐義平攝）國產署預計20日標售北市知名都更豪宅案「Diamond Towers台北之星」C棟（左）18戶，最低一戶底價3億元。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕北市知名都更豪宅案「Diamond Towers台北之星」（前身為正義國宅），A、B棟總算有首批過戶資訊，其中首個過戶的法人買家是順承企業，為知名扣件貿易、製造商。房產業者指出，若根據擔保債權總金額回推，單戶總價很大機會落在4億元上下。

根據地籍資料，該法人買家主要買進樓層為8層，包含車位的買進坪數逾150坪，另外還有十多位自然人也是首批移轉的買家。

此時間點，財政部國產署也公告標售該豪宅C棟分回戶，一共有18戶，總底價超過75億元，預計標售樓層為12樓至29樓，單戶最低底價為20樓，底價約3億元，最高一戶為29樓、頂樓戶，底價高達4.7億元，其中12樓至21樓、每戶搭配兩個車位，22樓至29樓每戶3個車位，若以每個車位坪數約11.49坪、每個車位均價約500萬元拆算，每坪底價落在224.5萬至265萬元間，預計20日開標。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，以台灣目前的頂豪市場來看，仍以自住需求為主，另有部分置產需求，但投資等增值的誘因在平均地權條例限制私法人購置後已明顯減少，因此去化、創價的議題較少，品牌建商也盡量集中火力選擇較精華、稀有的土地塑造，降低銷售壓力。但相對來說，過去公有地配合合建的豪宅產品，分回後反成燙手山芋，值得檢討。

房市專家何世昌指出，「Diamond Towers台北之星」所在地段絕佳，使用頂級建材，又有國際建築大師操刀設計，成為台北市一線豪宅毫無懸念。唯這波多頭由小宅領銜表演，豪宅價格幾乎文風不動，只有自住型買盤撐場，因此銷售速度稍緩，預期市場對新豪宅詢問度仍高，但走到成交那一步還得慢慢磨。

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