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慧洋1月EPS 0.02元 地緣政治為影響運價關鍵

2025/02/06 15:12

慧洋董事長藍俊昇。（記者王憶紅攝）慧洋董事長藍俊昇。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕慧洋-KY（2637）2025年1月合併營收為12.54億元，營業利益1.28億元，稅前盈餘為1289萬元，自結每股稅前盈餘為0.02元。慧洋指出，全球關稅戰提高市場不確定性，將積極優化運力審慎因應。

慧洋表示，1月份適逢農曆春節淡季，散裝各型船舶運價持續走低，同時美國新政府上任後，祭出的關稅政策使得全球經濟不確定性大幅增加，各國忙於因應的同時，也影響民間投資及經濟合作，因此提高市場觀望氛圍；而烏俄、紅海一帶等區域衝突是否有機會停戰，並進入戰後重建階段，帶動原物料需求成長，亦會是影響運價的關鍵。

面對市場觀望氣氛濃厚，慧洋表示，積極強化自身營運體質，打造最強節能船隊，今年將積極處分老舊或非節能船舶，目標為5-10艘，其中1月份已處分1艘船齡超過20年舊船，認列處分利益約30萬美元；此外，今年有兩艘節能新船提前於第四季交付，目前新造船訂單為13艘，未來亦將持續訂造節能新船以因應環保法規，強化集團營運競爭力。

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