台北國際工具機展3/3起跑 主題演講邀達明談最新機器人趨勢

TIMTOS主題演講及產業論壇報名購票活動正式起跑，貿協邀6名大師開講。（貿協提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台北國際工具機展TIMTOS 2025將於3月3日至8日在南港展覽館1、2館及台北世貿1館盛大舉行。本屆展覽適逢第30屆里程碑，邀請國內外產業領袖共同探討智慧製造的未來趨勢，打造全球製造業交流與合作的平台，主題演講（Keynote）及產業論壇（Forum）報名購票活動正式起跑，官方也祭出早鳥優惠。

台北國際工具機展TIMTOS為全球指標智慧製造暨工具機展會，透過主題演講，從全球視野洞察未來製造，再由產業論壇匯聚業界精英，共話未來製造。即日起可至官方網站購票，2月15日前可享早鳥優惠，還可免費獲得限量TIMTOS第30屆紀念撲克牌，數量有限。

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主題演講將於3月4日上午10點在台北國際會議中心101會議室舉行，國際講者邀請日本THK集團董事長兼執行長寺町彰博為，剖析人工智能時代下製造業的未來，進一步探討目前人力資源短缺的解決方案。國內講者則由協作型機器人領導企業達明機器人執行長陳尚昊擔綱演講，分享如何結合AI與自動化解決方案，提供高效且經濟的自動化建置模式。

緊接於主題演講後的產業論壇，則邀請四位產業翹楚：東京精密董事長兼執行長吉田均、友嘉集團MAG Automotive LLC商務開發副董事長陳天華、臺灣西門子數位工業總經理黃欣心及上銀科技資深處長張坤耀，分別以半小時簡報分享對未來製造趨勢的深刻洞見，深入探討製造業節能永續等前瞻議題，最後並以座談形式與觀眾交流，帶領與會者洞悉產業未來。

TIMTOS 2025亮點主題包括AI與機器人、智慧製造及節能永續，以「Integrate to Innovate」（整合創新，智造未來）為核心理念，引領全球業者開創半導體、電動車、醫療、航太與綠能等五大應用領域，集結超過千家海內外指標企業，展現臺灣在智慧製造領域的整合與創新實力。

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