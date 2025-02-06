泓德能源澳洲資產平台1.4GW開發有成 自持案場年底前上線

泓德能源董事長謝源一表示，澳洲資產平台ZEBRE首案已取得開發許可，自持案場也即將上線。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕去年12月泓德能源（6873）與澳洲能源公司ZEN Energy合作成立資產平台「ZEBRE」，今日宣布首個投資項目大型光電與儲能混合型案場Solar River已順利取得開發許可；此外，泓德能源在澳洲的自持案場與開發項目也穩健推進，預計於年底前上線。

泓德集團持有「ZEBRE」70%股權，首個投資項目為位於南澳的大型光電與儲能混合型案場Solar River，目標容量儲能256MW、光電210MW。該案場參與澳洲中央和地方政府合作開展的產能投資計劃（CIS），並在得標率只有4%的南澳-維州標案中成功得標、獲得政府財務性支持。Solar River現已取得主要場址、275kV輸電線路用地及連接基礎設施等關鍵開發許可，並進入土地變更與併網申請的最後階段。

請繼續往下閱讀...

泓德能源指出，Solar River總開發金額約147.6億台幣（約7.2億澳幣），泓德集團負責採購58.45億台幣（約2.9億澳幣）的光儲設備，未來ZEBRE平台的其他投資項目也將依循相同模式開發，目前ZEBRE正建置多個100MW以上的項目，並積極評估當地綠地開發機會，目標總投資容量達1.4GW。

此外，泓德能源在澳洲的自持案場也即將上線。新南威爾斯州Coleambally的5MW光儲項目預計於今年3月開工、年底前上線，Hay地區另一個5MW光儲案場則預計於2026上半年完工。泓德能源表示，這兩個項目上線後，將透過光儲電廠使用協議確保穩定長期收益，並參與電力市場交易。此外，維多利亞州的70MW純儲能項目已進入開發與併網許可申請前的準備階段，預計3月送件，並於年底前取得相關許可。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法