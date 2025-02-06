統一集團空運進口7萬朵紅玫瑰 單支199元搶情人節商機

統一集團進口逾7萬朵紅玫瑰，搶攻情人節商機。（統一企業提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一（1216）企業集團空運進口逾7萬朵紅玫瑰，以每支售價199元在集團旗下通路販售，搶攻情人節商機。

「Happy Valentine’s Day！」2月14日西洋情人節即將到來，統一企業集團集結7-ELEVEN、康是美、統一時代百貨台北店、高雄夢時代/統一時代百貨高雄店、統一佳佳、星巴克、統一精工、CupiCho丘彼巧全球精品巧克力專門店等超過8個品牌通路，特別引進7萬朵南美洲空運進口的玫瑰花，滿足民眾臨時性購花需求，2月12日起，7-ELEVEN、限定門市販售進口紅色玫瑰花，每支售價199元。

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康是美2月12日至2月14日止，指定門市進口玫瑰花單支售價199元；全店消費滿額1000元可享有99元加價購進口玫瑰花乙支；全店消費滿額2000元即可獲贈進口玫瑰花乙支。

統一時代百貨台北店2月13日至2月14日止，全館指定櫃位會員當日累計消費滿2000元，限量贈送進口玫瑰花乙支。

夢時代購物中心/統一時代百貨高雄店2月13日至2月14日止，會員於指定店櫃當日消費滿999元即可獲贈「進口玫瑰花」乙支 。2月14日至全台星巴克門市，單筆消費滿1314元即可獲得「進口玫瑰花」乙支。

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