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世界應該關注台灣！外媒曝「這產業」中斷將衝擊全球

2025/02/06 15:40

台灣半導體產業對全球經濟至關重要。（資料照，路透）台灣半導體產業對全球經濟至關重要。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣半導體的主導地位及其靠近主要航運路線的地理位置，對全球經濟至關重要。外媒指出，全世界比以往更密切關注台灣，因為台灣的半導體產業關乎全球經濟，一旦半導體產業中斷影響深遠，特別是對美國、日本、韓國和加拿大，整個行業可能陷入混亂。

加拿大媒體《Troymedia》報導，中國一直在外交上孤立台灣，儘管如此，台灣與美國的關係仍然持續加強當中，兩國關係日益密切，卻激怒了北京。

除政治之外，台灣的經濟發展曾被稱為「奇蹟」，其快速的經濟成長使其成為世界第21大經濟體，最聞名的就是「半導體」。

台灣生產了全球約60%的晶片，這些晶片對於智慧型手機、電動車到軍事系統等產品都至關重要。台積電是全球最大的晶圓代工廠，市值達28.91兆。台灣半導體產業中斷將產生深遠影響，特別是對美國、日本、韓國和加拿大，整個行業可能陷入混亂。

報導提及，若台海發生戰爭，將為全球帶來災難性的後果。這樣的衝突可能會對世界造成10兆美元（約新台幣328兆元）的損失，其經濟影響將超過新冠疫情、烏克蘭戰爭和2008年金融危機的總和。

即使是地理位置遙遠的加拿大也會受到影響。台灣對加拿大的貿易、技術領域和經濟穩定發揮至關重要的作用。作為印太地區的重要合作夥伴，加拿大依賴台灣的半導體，並與台灣有著密切的經濟聯繫。

台灣的不穩定將對加拿大產生連鎖反應，特別是對汽車製造和電信等依賴半導體的產業。美中因台灣問題而產生的衝突也可能使渥太華陷入困境，迫使其重新考慮對中政策。

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