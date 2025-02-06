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群光1月營收雙衰退 全年逐季成長優於去年

2025/02/06 14:05

群光電子今天表示，由於1月適逢農曆春節假期，工作天數減少，單月營收為75.18億元，月減9.6%、年減2.3%。（群光提供）群光電子今天表示，由於1月適逢農曆春節假期，工作天數減少，單月營收為75.18億元，月減9.6%、年減2.3%。（群光提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子零組件廠群光電子（2385）今天表示，由於1月適逢農曆春節假期，工作天數減少，單月營收為75.18億元，月減9.6%、年減2.3%，預期首季經歷傳統季節性低谷之後，第2季營運將反轉往上，第3季則可望在客戶新品加持之下，達到全年季度營業額高點。

群光觀察，旗下3大產品當中的電源與鍵盤類別，雖然客戶大多已提前於去年第4季拉貨，但1月的出貨表現仍為穩健，與去年12月約略持平，不過，由於影像產品進入傳統淡季，出貨則呈現季節性年減。

根據研調機構國際數據資訊（IDC）報告顯示，去年第4季的全球PC出貨量達到6890萬台、年增1.8%，2024全年PC出貨量為2.6億台、年增1%。群光在筆電領域的鍵盤、影像模組、電源等產品，去年成長幅度皆優於產業平均值，與筆電有關的產品去年業績皆年增8%，尤以鍵盤、影像模組表現最佳。

群光觀察，目前客戶普遍認為，今年全球PC出貨量將年增個位數百分比，且因微軟將於今年10月停止支援Windows 10，預期企業換機潮將陸續發酵，推升商用PC需求；此外，近期中國廠商推出DeepSeek，也有利於激發更多AI應用場景，有機會帶動個人電腦等終端設備的市場需求，進而推升買氣。

除了今年商用個人電腦需求回溫，群光也看好在AI PC的滲透率提升之下，公司的3大產品均可望受益。值得注意的是，美國總統川普上任以來的關稅政策，為全球市場帶來許多不確定性，對此，群光將持續強化泰國製造能量，目前已於泰國擁有3座廠房，去年貢獻營收超過2成，今年將提升至25%至30%的水準，有助於客戶減少關稅衝擊，提供分散製造、生產的彈性空間。

法人提到，群光今年可望先蹲後跳，預估今年總營業額年增高個位數百分比，在產品組合優化、營運效率提升之下，獲利成長性將更優於營收成長幅度。配息方面，有鑑於群光去年前3季每股盈餘（EPS）為9.11元，去年整體稅後純益有望超越歷史新高，再度賺逾1個股本，群光股利政策一向配發7成以上現金，有機會在投資市場站穩高殖利率族群的地位。

 

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