海外緊急醫療恐付天價 「這張卡」海外醫療保障最高319萬元

出國旅遊緊急就醫恐付天價！刷對信用卡最高可獲319萬元海外醫療保障。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕近日藝人大S在日本因流感驟逝，引發國人關注海外旅遊期間的醫療保障，萬事達卡早自2022年起，即提供世界卡、世界商務卡或等指定卡別海外旅遊保險保障，兆豐銀行提醒，出國支付旅費若「刷對卡」．將可獲得醫療費用及緊急醫療運送費用各最高319萬元的保障，另有每日各3190元的住院津貼及海外新冠診斷檢疫津貼，民眾可多加利用。

新冠疫情後，多數產壽險公司都將法定傳染病排除於海外突發疾病險的保障範圍，但萬事達卡調查發現，高達67.2% 的台灣民眾，希望在預訂行程時，能保有更多彈性及保障，因此自2022年9月起，提供「世界卡」等級持卡人海外旅遊保險保障，該保障除了有高額醫療費用，更包含海外新冠等法定傳染病，除了世界卡持卡本人以外，持卡人的配偶與子女也有50% 的限額保障。該保障包含各銀行發行的世界卡產品。

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兆豐銀行指出，以該行的世界卡為例，刷卡支付全額公共運輸工具票價（如機票），行程開始前至指定網址完成保險登記，就能獲得包括醫療費用及緊急醫療運送費用，分別最高319萬元的保障，另有最少3日、最多15日，每日3190元的住院津貼；及新冠診斷檢疫津貼每日3190元保障，最長15日。

兆豐銀行解釋，以此次外界關注的第四類法定傳染病「流感併發重症」為例，因此不屬於承保範圍，多數產險公司的海外突發疾病險不會理賠；旅行平安險也以「遭遇意外傷害事故」為認定標準，疾病醫療不在保障範圍內。但如果是世界卡提供的最高319萬元海外旅遊保險，將可涵蓋疾病類的醫療費用保障。

但「世界卡」的等級高於多數民眾使用的白金卡，免年費條件較高，以兆豐世界卡為例，年費表定1萬元，年消費36萬元可免隔年年費，或是可用1000點紅利折抵125元年費。附卡則均免年費。

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