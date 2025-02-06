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亞幣升貶互見！新台幣小幅震盪 中午暫收32.836元

2025/02/06 12:11

亞幣升貶互見！新台幣小幅震盪，中午暫收32.836元（記者陳梅英攝）亞幣升貶互見！新台幣小幅震盪，中午暫收32.836元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕日本銀行理事放話利率續升，激勵日圓兌美元一度漲破152，創2個月新高；人民幣匯價在美中對峙下續貶；亞幣升貶不一，新台幣兌美元匯率開春以來經過一番上沖下洗後，今日走勢轉呈小幅震盪，中午暫時收在32.836元、升值0.2分，台北外匯經紀公司成交量4.5億美元。

新台幣匯價近日走勢隨川普政策與國際股匯市表現起伏，昨日結束連2黑收在當日最高價後，今早以32.8元、升值3.8分開出，開盤價為上午盤最高價，最低32.862元，上下波動不到5分。

外匯交易員表示，由於川普在關稅政策上的高舉、輕放，中國反制措施不痛不養，市場認為關稅戰風險降溫下，美股大漲，台股也得以延續昨日的反彈走勢。

惟美國昨日公布小非農表現優於預期，使得一路修正的美元出現小幅反彈，市場觀望週五將發布的非農就業、失業率等數據，新台幣匯市陷入觀望。

今年以來因升息議題以及關稅戰疑慮吸引避險資金進駐，日圓升勢為亞幣最猛。今早日本央行理事田村直樹在公開演講中放鷹，直言利率將升至1%，更激勵日圓暴衝，早盤最高升抵151.813。

人民幣雖然在中國人行企圖穩價上，連續兩日調高中間價至3個月高點，但是仍抵擋不住人民幣貶勢，今早開盤不久又被打回原形，目前在岸價在7.284兑1美元。

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