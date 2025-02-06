抓到了！美媒揭：研究人員發現DeepSeek與中國移動有關

抓到了！美媒報導指出，研究人員發現DeepSeek與中國移動有關（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美聯社報告指出，加拿大安全研究人員發現，DeepSeek網站上的電腦程式碼，可能會將一些用戶登入資訊，發送給遭禁止在美國營運的中國移動。

對於上述消息，DeepSeek和中國移動均未回覆美聯社尋求置評的電子郵件。

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外媒報導，加拿大網絡安全公司Feroot Security首次發現了將DeepSeek與中國移動有關的程式碼，該公司將其發現分享給了美聯社。

Feroot專門從事網路威脅識別，它識別出使用者登入DeepSeek時下載和觸發的電腦程式碼。根據該公司的分析，該代碼似乎捕獲了有關用戶登入設備的詳細資訊，這一過程稱為指紋識別。全球科技公司廣泛使用此類技術來確保安全、驗證和廣告定位。

該公司對程式碼的分析表明，程式碼中存在指向中國行動身份驗證和身份管理電腦系統的鏈接，這意味著它可能是某些用戶訪問DeepSeek的登入過程的一部份。

美聯社請兩位學術網絡安全專家-卡加利大學的喬爾·里爾登（Joel Reardon）和加州大學柏克萊分校的塞爾吉·埃格爾曼（Serge Egelman）來驗證Feroot的發現。他們對DeepSeek程式碼進行了獨立分析，證實了這個聊天機器人的登入系統與中國移動之間存在著關聯。

里爾登說，很明顯，中國移動以某種方式參與了DeepSeek註冊，他在測試中沒有看到資料傳輸，但他得出結論，它很可能因為某些用戶或在某些登入方法中被啟動。

此分析僅適用於DeepSeek的網絡版本。他們沒有分析行動裝置的版本，該版本仍然是蘋果和Google應用程式商店下載次數最多的軟體之一。

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