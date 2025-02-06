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合併告吹？日媒爆：日產已向本田表明希望終止談判

2025/02/06 11:02

日媒揭露，日產社長內田誠（左）已告知本田社長三部敏宏（右）希望終止目前的業務整合談判。（歐新社資料照）日媒揭露，日產社長內田誠（左）已告知本田社長三部敏宏（右）希望終止目前的業務整合談判。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日市場傳出，日本汽車大廠本田（Honda）、日產（Nissan）併購案卡關，引發關注，日媒最新報導揭露，日產社長內田誠（Makoto Uchida）已告知本田社長三部敏宏（Toshihiro Mibe）希望終止目前的業務整合談判。

《朝日新聞》報導，日產社長內田週四（6日）上午會見了本田社長三部，直接傳達了希望終止交易，兩家公司預計很快將召開董事會，討論撤回與併購有關的合作備忘錄（MOU），結束歷經1個半月的合併談判。

據報，日產已在5日召開董事會，針對本田將日產納為子公司的提案徵詢董事的意見。知情人士透露，對於日產將轉為子公司，雖然有一些理解的聲音，但也有不少反對的聲浪。在今（6）日上午的會談中，內田除了表達了這些董事的意見外，也向三部提出終止業務整合的意向。

在這樣的背景下，兩家公司很快將諮詢各自的董事會，撤回去年12月23日達成的基本協議。根據署名知情人士，本田反對日產延後制定重組計劃，日產方面則不滿且反對本田提議將日產轉為子公司。因此，雙方預計將同意撤回合併協議。

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