慧榮去年營收超乎預期 下半年迎來強勁復甦

慧榮科技總經理苟嘉章。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕慧榮科技（NasdaqGS: SIMO） 公布去年全年營收超過預期，達到8億零355萬美元，較前年大幅成長26%；毛利率大幅提升，從前年的43%提升到46.2%。全年度稅後淨利達1億1596萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證盈餘3.43美元（約新台幣113元）。去年第四季營收1億9116萬美元，與前一季相比減少10%，與前年同期相比減少6%。去年第四季毛利率47%，稅後淨利3090萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證（ADS）盈餘0.91美元（約新台幣30元）。

慧榮科技總經理苟嘉章表示，去年全年營收較前一年大幅成長26%，高於年初預期的高標。此外，即使去年下半年市場表現疲弱，全年毛利率仍然大幅提升至46.2%。在去年下半年成功推出領先業界的PCIe Gen5 SSD 控制晶片，並取得4家NAND大廠及多家模組廠的訂單，預計於今年開始放量。儘管短期內消費市場仍充滿挑戰，將持續藉由擴展產品組合、開拓新市場，同時不斷提升在消費性、企業級、車用、工控和商用儲存市場佔有率，奠定未來長期成長的根基。

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展望未來，苟嘉章表示，預期來自NAND大廠的控制晶片外購訂單將帶來更多營收和獲利，同時提升在行動通訊和PC市場的佔有率。今年的成長動能主要來自幾項新產品的上市，包括8通道PCIe Gen5 SSD控制晶片已從2024年下半年開始出貨，適用於AI手機的UFS 4.1控制晶片將於今年下半年問市，而為主流市場開發的4通道PCIe Gen5 SSD控制晶片也預計於今年年底推出。

此外，多款車用SSD控制晶片正快速拓展至多種應用，加上從2024年下半年開始出貨的MonTitan企業級SSD控制晶片預計也將於今年下半年開始放量，這些都將挹注更多的營收。儘管消費性需求在今年上半年仍將維持疲軟，較原先預期更充滿挑戰，但受惠於新產品推出及與OEM客戶的新專案合作，公司預期今年下半年將迎來強勁復甦。

公司預估第一季營收將介於1億5800萬至1億6700萬美元之間，較前一季減少12.5%~17.5%，毛利率介於47%至47.5%之間。

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