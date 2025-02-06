焦點股》IET-KY：光收發模組需求起飛 亮燈漲停

光收發模組需求起飛，IET-KY股價直奔漲停板。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到外資與主力雙雙力挺，看好光收發模組需求起飛之故，砷化鎵族群IET-KY（4971）股價今日開盤不到10分鐘即直奔漲停103.5元，截至10:09分為止，漲停委買張數約350張，成交量約2600張。

對於今年營運展望，IET-KY分析四大產品線皆有成長動能。磷化銦方面，包括雷射、調幅器、接受器在光通訊領域中均是不可或缺的產品，IET-KY積極投入在磷化銦高速高頻元件量產的規劃與驗證，今年可望開花結果；砷化鎵產品如面射型雷射（VCSEL）需求持續增加；氮化鎵在二次生長方面，客戶需求與日俱增；銻化鎵應用於國防方面的訂單也是穩健成長。IET-KY認為，在接連獲得德州晶片法案與聯邦晶片法案補助款下，對於今年營運可望拾級而上，交出亮麗成績。

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在三大法人動向，外資連續兩日買超合計356張，昨日主力也買超119張，法人認為，研調機構報告顯示光收發模組今年出貨量年增逾50%，IET-KY將是受惠者，但目前台股盤面波動劇烈，投資人追高宜審慎。

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