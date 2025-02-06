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新竹廠房清晨氣爆釀死傷 遠東新世紀說話了

2025/02/06 09:18

遠東新世紀初估氣爆事件對生產營運、財務業務皆無重大影響，也將對受傷員工與死亡員工的家屬負責，為造成社會不安向民眾致歉。 （資料照）遠東新世紀初估氣爆事件對生產營運、財務業務皆無重大影響，也將對受傷員工與死亡員工的家屬負責，為造成社會不安向民眾致歉。 （資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕遠東新世紀（1402）旗下新竹棉6場北廠房今天（6日）凌晨發生大火，目前造成2死19傷，對此，營運團隊表示，廠房及設備損失尚在估計中，初估對生產營運、財務業務皆無重大影響，也將對受傷員工與死亡員工的家屬負責，為造成社會不安向民眾致歉。

遠東新世紀指出，此次事故為聚酯棉廠房保溫管路洩漏引發氣爆，事發地點位於旗下新埔廠區，今日凌晨2點53分發生氣爆，立即通報消防隊進廠協助，火勢於3點半左右撲滅，詳細起火原因仍待調查中，目前21人送往附近醫院進行救治，已知有2人死亡、5人重傷及14人輕傷，廠房及設備損失尚在估計中。

遠東新世紀提到，發生事故的聚合設備目前日產160噸，對生產營運無重大影響，公司財產也有投保全險，因此對財務業務同樣無重大影響，本廠將竭力協助死亡員工家屬做好相關撫卹及善後工作，對於受傷員工全力進行救治及照顧，「若有進一步消息再向大家說明，造成社會不安向民眾致歉。」

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