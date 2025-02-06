美財長：川普關稅 目標讓造船、醫療用品等製造業回流美國

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週三（5日）接受《福斯》訪問時表示，總統川普（Donald Trump）的關稅計劃，主要目的是將製造業帶回美國，並點出醫療用品、造船業等是目標產業。

貝森特表示，川普正在已不同的關稅，進行不同的策略，並提到，最近華府對哥倫比亞、墨西哥和加拿大的關稅威脅，旨在確保這些國家政府對於移民等非貿易問題採取行動。貝森特強調，這些措施的目的不是為了增加收入，而是希望影響目標國家做出改變。

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整體而言，貝森特認為，關稅的目的是幫助美國重建關鍵產業的製造，這預計將帶動企業的收入，最終導致關稅收入本身的下滑。貝森特補充，關稅是達到目的的一種手段，而這一目的正是將製造業基地帶回美國。

貝森特指出，從理論上來看，關稅是一個不斷縮小的冰塊。針對一個國家徵收關稅，隨著生產返回美國，企業收入、繳納的所得稅回升，連帶的關稅的收入將下降。

川普先前曾表示，貝森特將成為新政府貿易團隊的核心成員之一，另外還有準商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）和準貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）也是推動貿易政策的關鍵人物。

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