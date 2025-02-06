黃金又創歷史新高！專家曝「那個男人」讓市場不安

週三（5日）黃金價格繼續創下歷史新高。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中美貿易戰及其對經濟成長的潛在影響令市場越來越憂心，投資者紛紛尋求避險資產，週三（5日）黃金價格繼續創下歷史新高。

現貨金上漲0.8%，報每盎司2865.61美元，稍早曾創觸及2882.16美元的歷史新高；美國黃金期貨價格上漲0.6%，報每盎司2893美元。

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《路透》報導，Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）表示：「黃金很大程度上持續受到貿易不確定性的影響，對中國的關稅和報復令市場緊張不安，因此避險資金流動仍然是主導因素。」

美國宣布對中國開徵10%關稅後，中國也給出回應，對美國商品徵收關稅，貿易戰進一步升級，但美國川普總統則稱「並不急於與中國國家主席習近平對話來緩解緊張局勢」。

美國郵政署（USPS）週二宣布將暫時停止收受所有來自中國和香港郵政的入境包裹後，週三又改口稱將恢復接受這些包裹入境。

3位聯準會（Fed）官員週一預警，通膨風險將隨著川普貿易關稅計畫而來。其中1位官員認為，有鑑於物價前景的不確定性，Fed應該更放緩降息。

另外ADP全國就業報告顯示，美國1月民間就業增加18.3萬人，高於經濟學家預期增加的15萬人。葛蘭特表示：「就業問題將成為本週焦點，但我認為，任何事情都不會對聯準會的政策預期產生實質影響，除非情況真的很不妙。」

投資者正關注週五將公布的美國非農就業報告，以尋找有關利率前景的進一步線索。

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