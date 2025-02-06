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比爾蓋茲 : 英特爾迷失方向 復甦很艱難

2025/02/06 10:10

1992年，微軟創辦人比爾·蓋茨（左）與英特爾前執行長葛洛夫（右）在加州伯林蓋姆的會議上握手。（美聯）1992年，微軟創辦人比爾·蓋茨（左）與英特爾前執行長葛洛夫（右）在加州伯林蓋姆的會議上握手。（美聯）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾（Intel）在轉型路上走得顛簸，但表示不會放棄晶圓代工業務，今年將投入200億美元（約新台幣6570.2億元）於新廠和設備等支出。對於英特爾是否能東山再起，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）表示，「希望」英特爾能夠復甦，但隨著AMD繼續飆升，其處境看起來相當艱難。

比爾蓋茲指出，雖然英特爾錯過了人工智慧晶片革命，甚至不使用輝達（NVIDIA）和高通（Qualcomm）等公司認為簡單的標準，而是憑藉自身的製造能力，繼續走自己的路，英特爾前執行長季辛格（Pat Gelsinger）非常勇敢，因為他決心要解決英特爾製造、設計方面的問題。

先前外媒報導，英特爾的通路夥伴稱，英特爾顯然將季辛格當成了維護低迷業務的替罪羔羊。業內人士指出，很多人把現今英特爾的困境扣在季辛格頭上，但英特爾內部問題是由來已久，季辛格的被迫離職，像是背鍋俠。

比爾蓋茲表示，他希望英特爾能夠復甦，但目前看來這相當艱難，主要是英特爾基本上迷失了方向，以及與競爭對手AMD在CPU市場的市佔率持續攀升。

比爾蓋茲指出，英特爾在20世紀70年代初取得技術突破，創造出能夠帶動PC發展的微處理器，如果當時沒有處理器大廠，他的職業道路可能會有所不同。他強調，現在英特爾在晶片設計和生產方面都已經落後，要重新趕上來，成本將非常昂貴。。

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