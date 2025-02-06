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全球央行已連3年爆買黃金破千噸！2025年仍有戲

2025/02/06 12:34

世界黃金協會指出，各國央行的年度黃金購買量，已經連續第3年超過1000噸。（彭博）世界黃金協會指出，各國央行的年度黃金購買量，已經連續第3年超過1000噸。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕世界黃金協會（WGC）週三（5日）公布，在各國央行的強勁買盤，以及投資需求增長的背景下，2024年全球黃金需求再創新高，包含場外交易 （OTC） 投資在內，年增1%至4974.5噸，其中各國央行2024年持續買入黃金，特別是在2024年Q4大幅增加購買量，使2024年全年度購買量來到1045噸，讓各國央行的年度黃金購買量，已經連續第3年超過1000噸。

現貨黃金價格去年上漲了27%，創下2010年以來的最大漲幅，原因是投資人選擇黃金對沖全球經濟風險，加上聯準會降息，而川普新政府掀起的關稅貿易戰，使避險需求高漲，黃金價格持續創下新高。

世界黃金協會估計，在川普贏得美國大選的2024年第4季，各國央行的購買量年增了54%，達到333噸。另外，2024年黃金投資需求年增25%，至1180噸的4年來新高，主要來自於黃金 ETF 的推動。

世界黃金協會高級市場分析師斯特里特 （Louise Street） 表示，仍預計各國央行將在2025年繼續占據黃金市場的主導地位，而黃金 ETF 投資者也將加入競爭，尤其是當利率下降但仍不穩定時。

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