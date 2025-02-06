川普關稅重拳自家人傷最慘？美媒1文曝衝擊產品與受害者

美國總統川普宣布對所有中國商品加徵10%關稅的措施後，中國也做出相關回應。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普宣布對所有中國商品加徵10%關稅的措施後，中國也做出相關回應，預計下週開始對部分美國商品徵收報復性關稅，而由於中國製商品在美國銷售數量龐大且種類繁多，如果關稅戰持續，美國民眾可能會發現許多過去低價的商品價格開始上漲，對此《美聯社》列舉出一些最可能受到衝擊的產品，以及相關影響。

電子產品、家居用品和汽車零件

《美聯社》報導，美國人口普查局（U.S. Census Bureau）數據顯示，2023年美國從中國進口了價值約4270億美元（約新台幣14兆元）的商品。消費性電子產品如手機、電腦和其他科技裝置，占比最高。

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中國是科技設備的主要生產大國，包括蘋果等美國企業都在中國組裝產品。美國消費者技術協會（Consumer Technology Association）的報告指出，2023年美國進口的智慧型手機中，中國製占78%；美國進口的筆電和平板電腦，中國製產品占比也有79%。

除此之外，關稅也可能影響到向來價格便宜的服裝、鞋子和鍋碗瓢盆等廚房用品，以及電器、家具和汽車零件等大件商品。

在底特律經營汽車修理店的Jay Salaytah表示，自己已提前購買了一些設備，「我知道成本會上升，而且這些都是在中國製造的」。

低成本服飾和配件

除了對中國進口商品徵收新關稅之外，川普的行政命令還取消了一項鮮為人知的貿易豁免，該豁免允許價值低於800美元（約新台幣2.6萬元）的商品免稅進入美國。不過這項最新的行政命令使得該漏洞仍有可能被其他國家的出貨所利用。

這項被稱為「小額豁免」（de minimis）的貿易規則已經存在了近1個世紀。近年來，由於從中國進入美國的低成本商品數量激增，這些商品主要來自Shein、Temu和阿里巴巴旗下的全球速賣通（AliExpress）等中國著名電商平台，因此受到了更嚴格的審查。

Shein與Temu透過提供快速更新的超便宜服裝、配件、禮品和小玩意而贏得了全球知名度，這些產品主要從中國出貨，這使得這2家電商能夠在美國公司的主場展開競爭。

根據美國國會研究服務處（Congressional Research Service）發布的1報告，中國小額包裹出口額從2018年的53億美元（約新台幣1740億元）飆升至2023年的660億美元（約新台幣2.1兆元）。

報告指出，在美國，Temu和Shein約占快時尚、玩具和其他消費品折扣市場的17%。

價格上漲多少？

目前還不清楚。在小額豁免條款下，Shein、Temu與全球速賣通可以繞過海關當局徵收的稅款。然而4日生效的規定規定，自中國發貨的公司如今將繳納現有關稅以及川普徵收的10%新關稅。

Truist Financial分析師史葛理（Youssef Squali）表示：「這些訂單絕大多數價值不到800美元，意味著所有或幾乎所有訂單都將受到影響」。

史葛理還指出，新關稅也會打擊美國電商亞馬遜（Amazon）從中國進口產品的第三方賣家，他也預測賣家將承擔部分成本，並將其餘成本轉嫁給消費者，而漲幅可能落在「個位數的中段」。

此外，史葛理認為，Etsy等託管型電商平台也會受到影響。

Temu曾表示，該公司的業績成長並非依賴「小額豁免」政策。儘管Temu的大部分產品都是從中國出貨，但Temu去年開始招募在美國倉庫有庫存的中國賣家入駐其網站，以便將包裹從美國當地運送給美國購物者。

中國官方也針對關稅問題已先採取行動，在1月推出了幫助跨境電商建造海外倉儲的措施，為他們提供退稅或免稅。

美國零售商的看法

玩具是美國重度依賴中國進口的消費品之一。玩具協會（The Toy Association）主席兼執行長Greg Ahearn認為，向中國採購玩具的公司將在短期內吸收新關稅帶來的成本，可是漲價的效應最終仍將轉嫁到消費者身上。

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