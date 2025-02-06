安謀下調全年業績預測 盤後跌逾6％

安謀週三（5日）公佈財報，盤後股價跌逾6％。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球矽智財龍頭安謀（Arm）週三（5日）公佈財報，第3季業績表現符合預期，不過，安謀表示，公司可能無法滿足全年財測的高標，財報公佈後，安謀盤後股價跌逾6％。

《路透》報導，安謀Q3營收成長19％，達到9.83億美元（約新台幣323.65億元），高於分析師預期的9.467億美元（約新台幣311.7億元）。Q3每股盈餘0.39美元，也高於分析師預期的0.34美元。

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展望第4季，安謀預測營收將落在11.8億至12.8億美元（約新台幣388.51億至421.44億元）之間，分析師預估平均為12.2億美元（約新台幣401.68億元）。

全年表現來看，安謀現在將預期營收從38億美元至41億美元（約新台幣至1251.15億至1349.92億元）範圍縮小到39.4億美元至40.4億美元（約新台幣1297.24億元至1330.17億元），同時也下調EPS預期。

安謀執行長哈斯 （Rene Haas）表示，調整全年財測是因為現在已經接近會計年度的尾聲，先前的預測已經有一段時間沒有改變。

自2023年上市以來， 安謀市值增加了2倍以上，投資人押注在推動輝達（NVIDIA）成為全球市值龍頭的AI熱潮中，安謀也將受惠。但是，安謀通常不會在這種浪潮中享受到成長的突飛猛進，因為這家公司透過穩定提升授權費以及其他公司銷售每塊晶片的專利金，間接從AI議題賺取利潤。

安謀週三收漲6.82％，財報公佈後，盤後股價急挫，下跌6.30％，幾乎吐回當天所有漲幅。

安謀的設計幾乎涵蓋全球所有智慧手機，目前正試圖在資料中心和其他市場中取得進展。根據TD Cowen的研究，使用安謀技術的晶片，為出售他們的眾多晶片製造商帶來約2000億美元（約新台幣6.58億元）的收入。

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