交易商趕將黃金空運至美國！英央行金庫驚現「不尋常跡象」

目前交易商對英國央行黃金的報價，比倫敦現貨黃金價格，要低每盎司5美元以上，這價差幅度極不尋常。圖為英格蘭銀行金庫中的金條。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於市場擔憂川普可能加徵關稅，引發了搶購黃金熱潮，而英國央行（Bank of England，英格蘭銀行）金庫中的黃金提取需要時間，因此正以低於市場普遍價格的水平交易。知情人士透露，目前交易商對英國央行黃金的報價，比倫敦現貨黃金價格，要低每盎司5美元以上，這價差幅度極不尋常，外媒分析，最主要的原因在於交易商正急於向美國發貨，而英國央行的工作人員難以跟上提領需求，必須排隊數週才可領到，導致英國央行金庫中的黃金吸引力下降。相比之下，倫敦其他商業金庫由於更容易提領到黃金，因此更受到交易商的青睞。

《彭博》報導，通常情況下，英國央行的黃金交易價格，和倫敦其他市場保持一致。而倫敦其他市場的金條，主要存放在摩根大通（JPMorgan Chase & Co）、滙豐控股（HSBC Holdings plc）等機構營運的金庫內，這些金庫相距英國央行的金庫僅幾分鐘車程。交易商表示，過去受央行交易活動影響的金價溢價與折價，通常不超過每盎司數十美分。

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而如今出現這種價格脫節的現象，是因為全球交易商正爭相將黃金運往美國，以趕在可能的加徵關稅之前，獲得更高的溢價。美國總統川普（Donald Trump）在升級貿易戰的過程中，雖然尚未特別針對貴金屬，但交易商擔憂，黃金可能會被川普威脅，要實施納入的全面性關稅範圍內。

由於交易員們爭分奪秒，英國央行的工作人員難以跟上提領需求，排隊人潮日益增長，相比倫敦其他更容易提領的商業金庫，英國央行的黃金吸引力因此下降。

英國央行沒有立即回應置評請求。

據悉，英國央行持有超過40萬條金條，以目前價格計算，價值超過4500億美元，這些金條主要是其他央行存放，但也有部分是屬於一些主要的黃金交易商。然而根據倫敦金銀市場協會（LBMA）數據，這僅是倫敦儲存的 8000 多噸黃金一部分。其中大部分黃金由ETF、央行和其他可能不願出售黃金的投資者持有。

近期，紐約商品期貨交易所（COMEX）的黃金價格，大幅高於國際基準價格，因交易商紛紛回補空頭部位，以避免川普政府可能施加的關稅影響。雖然這種價差已有所收窄，但倫敦市場上可自由流通的黃金仍然供應緊張，因為以高價賣出期貨的交易商，正試圖確保足夠的黃金來履行交割義務。

從一個月期的黃金租賃利率就可看出市場的緊張程度，該利率已躍升至約4.7%，遠高於通常接近零的水準。該利率反映了倫敦金庫內黃金持有者，透過短期出借黃金所能獲得的回報。

另外，倫敦市場交易的標準400盎司金條無法直接運往紐約，並在紐約商品期貨交易所進行交割。交易商必須先將金條在瑞士等地重新精煉為100盎司或100公斤的金條，然後再空運至美國，其溢價一度高達每盎司50美元，使得該交易極具利潤。

世界黃金協會（World Gold Council）高級市場策略師里德（John Reade）說：「我想，目前某些人可能會後悔將黃金存放在英格蘭銀行，也許這將促使他們重新考慮，改將黃金存放在商業金庫，儘管這樣的成本較高，」

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