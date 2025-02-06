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美股七雄成長放緩 美股漲勢現隱憂 !《彭博》曝主因

2025/02/06 11:20

DeepSeek橫空出世，導致上週美國科技股暴跌。華爾街擔憂，大型科技公司股票估值過高。（法新社）DeepSeek橫空出世，導致上週美國科技股暴跌。華爾街擔憂，大型科技公司股票估值過高。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近年支撐美股走強的「科技七雄」（Magnificent Seven），佔標普500指數權重已達3分之1、貢獻了過半的漲幅，但現今科技七雄業績增長出現放緩，恐威脅標普500指數上漲趨勢。《彭博》指出，科技七雄的預期本益比交易價格比標普500指數高出40%，但這些巨頭資本支出仍增長，利潤成長卻出現放緩，恐對其高昂的市值構成威脅。

法國興業銀行量化研究全球主管安德魯·拉普索恩 （Andrew Lapthorne） 表示，科技七雄與標普500指數其他成分股的資本支出、現金流增長對比，「相當顯著」。拉普索恩表示，2024年科技七家中，最大的公司的資本支出年增40%，但標普500指數中其他公司的資本支出僅成長3.5%。

《華爾街日報》引述摩根大通資產管理公司全球策略師戴維凱利稱，監控市場估值和投資組合集中度的重要性。凱利舉例，在2000年網路泡沫破滅時，導致了標普500指數在2年半內下跌了47%。

被市場稱為「科技七雄」為輝達、蘋果、微軟、Google母公司Alphabet、亞馬遜、Meta 和特斯拉。

標普道瓊斯指數公司指數分析師霍華德·西爾弗布拉特 （Howard Silverblatt） 表示，截至1月27日，七雄合計佔標普500指數自2022年底以來總回報的55%。巴克萊策略師指出，DeepSeek事件拖累標普500指數權重，上月27日下跌約1.5%。

《彭博》指出，DeepSeek橫空出世後，市場掀起AI競爭風暴，上週輝達（NVIDIA）股價出現大跌，導致當時市值縮水了5000億美元（約新台幣16.42兆元）。

《華爾街日報》報導，中國AI新創公司DeepSeek恐擾亂大型科技公司的利潤前景，恐對輝達和博通出現影響。據了解，這2家公司是追蹤美國半導體股票的iShares半導體ETF中持股最多的標的。

摩根士丹利全球機會基金經理克里斯蒂安休 （Kristian Heugh） 認為，科技七雄的盈利增幅正在「大幅」下降。史蒂費爾首席股票策略師巴里·班尼斯特 （Barry Bannister） 警告，如果標普500指數的本益比確實已見頂，那麼大盤成長股相對於價值股的表現可能，也已到達極限。

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