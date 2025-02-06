快培養「此」特質！比爾蓋茲自曝取得巨大成功全靠它

快培養「此」特質！比爾蓋茲自曝取得巨大成功全靠好奇心。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕快培養好奇心吧，這或許能幫助你成功，全球前10大首富之一、微軟創辦人比爾蓋茲表示，由於自己擁有旺盛的、狂熱的好奇心，就因這項特質讓他有別於多數人，為此幫助他取得了巨大的成功。

蓋茲在接受CNBC採訪時表示：我投入了大量的精力去學習新東西。這或許是一種輕描淡寫，然而蓋茲在週二出版的新回憶錄《源代碼》中寫道，從年輕時起，他就會花上幾個小時深入閱讀各種各樣的主題，從電腦科學到歷史和氣候變遷。

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例如，9歲時，蓋茲讀完了家裡收藏的全部《世界圖書百科全書》，以滿足自己永不滿足的好奇心。

蓋茲指出，在他的一生和職業生涯中，他一直在尋求“廣泛的知識”，而他開放的好奇心，是他成功的關鍵因素。在哈佛大學就讀本科的3個學期裡，蓋茲不僅專注於數學和電腦科學課程，還選修了他感興趣的額外課程，例如刑事司法和英國歷史。

他說，心理學課程對他仍在發展的社交技能“很有價值”，而當他後來經營世界上最大的企業之一時，經濟學課程被證明是有用的。

蓋茲說，「我幾乎運用了我所學到的所有知識，我很高興我有好奇心，去學習所有這些不同的課程。因此，我總是鼓勵人們學習廣泛的知識。」

而好奇心這項特質是需要培養的，蓋茲表示，好奇心不能在真空中得到滿足，它需要培育、資源、指導和支持。

他在《源代碼》中寫道，他的家人支持他強烈的好奇心，即使他會躲在房間裡看幾個小時的書，有時只會在父母的朋友和同事到訪家時才出來向他們提出問題。

蓋茲的父母經常邀請人們參加聚餐和小組討論，從當地政客到與蓋茲的律師父親一起工作的律師，他的母親鼓勵年輕的比爾參加並向成年客人學習。其他時候，蓋茲的父親要他仔細研究他正在處理的訴訟和法律文件，教導他法律的內部運作。

蓋茲感謝父母認真對待他的詢問，鼓勵他進行對話，並稱讚他提出了更多更深思熟慮的問題，就因他們能夠理解我的天性偏好，才能真正推動它向前發展。

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