輝達不是川普關稅戰主要輸家！小摩揭露8家危險名單 7巨頭這3家上榜

川普關稅戰主要輸家！小摩列出8家危險名單，7巨頭中特斯拉、蘋果與亞馬遜這3家上榜（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普關稅戰正式開戰，雖對加墨關稅暫緩執行，不過，4日已如期對中加徵10%關稅，為了應對持續延燒的關稅戰，摩根大通盤點千家位處高風險業者，並列出8大輸家，在8家美企中，7巨頭就佔了3家，分別是特斯拉、蘋果與亞馬遜。

CNBC報導，川普總統上週末對加拿大和墨西哥進口商品徵收25%的關稅，並對來自中國的商品徵收10%的關稅，不過，週一，對加拿大和墨西哥的關稅暫緩了30天，而中國則對部分美國產品徵收高達15%的關稅作為報復。

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隨著貿易戰線的來回波動，引發了人們對某些行業可能遭受的擔憂，從而引發了全球股市的波動。

為了應對持續的“貿易動蕩”，摩根大通策略師Dubravko Lakos-Bujas在最新報告指出，小摩10位分析師覆蓋了大約1000家，可能會因美國對來自多個地區（包括中國、墨西哥、加拿大和歐洲）的進口商品的關稅升級受到高度衝擊的業者一一盤點，並從中列出8家受威脅最大的美企。

報告指出，小摩發現受關稅威脅最大的公司是特斯拉，由於對新關稅的擔憂，汽車製造商和汽車供應商受到了沉重打擊，特別是因為許多電動和自動駕駛汽車公司在中國開展業務，並依賴從外國進口來滿足國內消費者需求。

摩根大通將電動汽車製造商特斯拉、汽車零部件供應商安波福以及商用卡車和汽車零售商潘世奇汽車列為在這種環境下可能萎靡不振的行業名稱。

報告進一步指出，特斯拉和安波福主要投資於中國，而潘世奇的營收則與歐洲密切相關。特斯拉本週下跌超過5%，而安波福下跌超過1%，至於潘世奇週一下跌1%，但此後有所回升，本週上漲超過3%。

摩根大通表示，「7巨頭」除了特斯拉外，蘋果（Apple）和亞馬遜（Amazon）也面臨關稅風險。蘋果被認為是大型科技籃子中最脆弱的，因為蘋果大部分產品都在中國組裝，而亞馬遜的廣告業務受益於中國賣家，且亞馬遜的許多第三方賣家都在中國。

此外，牙膏製造商高露潔棕欖（Colgate-Palmolive）、Ebay和雅詩蘭黛（Estee Lauder）在內的幾家消費巨頭和零售商也面臨風險。

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