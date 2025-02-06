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高通亮眼業績無用！股價不漲反跌 原因揭曉

2025/02/06 08:58

高通（Qualcomm）週三（5日）美股盤後公布2025年會計年度第1季（截至2024年12月29日）財報。（路透）高通（Qualcomm）週三（5日）美股盤後公布2025年會計年度第1季（截至2024年12月29日）財報。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕高通（Qualcomm）週三（5日）美股盤後公布2025年會計年度第1季（截至2024年12月29日）財報，營收與獲利雙雙優於華爾街預期，且對本季的業績做出了樂觀預測。不過盤後股價先漲後跌，跌幅將近5%。

高通2025年會計年度第1季營收年增18％，來到116.7億美元，優於倫敦證交所集團（LSEG）預期的109.3億美元；調整後每股盈餘（EPS）為3.41美元，年增24％，高於LSEG預期的2.96美元；淨利潤則年增15％，至31.8億美元 （合每股2.83 美元）。

展望截至2025年3月的本季，高通預估營收落在102億至110億美元，高於LSEG預期的103.4億美元；高通預計本季調整後EPS在2.70美元至2.90美元之間，中間值高於華爾街預期共識的2.69美元。

高通晶片的3個主要終端市場，在2025年會計年度第1季均實現成長，QCT 部門（包括實體晶片的銷售額）成長 20%，達到 101 億美元。對高通來說，最重要部門是手機，其銷售額年增 13%，達到 75.7 億美元，高於FactSet 調查的分析師預期的年增約5%、70.4億美元。

高通成長最快的市場是其汽車業務，隨著該公司零件和軟體的長期合約轉化為營收，該業務的銷售額增長 61%，達到 9.61 億美元。

高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）表示，中國客戶對昂貴的「高階」智慧型手機的需求很大。三星最新的 Galaxy 設備專門採用高通處理器，這也使該公司受益。高通預計 2025 年手機營收將成長 10%。

另一方面，高通物聯網（IoT）部門營收年增 36%，達到 15.5 億美元。高通還擁有一項名為 QTL 的授權業務，該部門營收為15.4億美元，QTL業務主要是讓其他科技公司付費，取得高通 5G 和蜂窩技術相關的智慧財產權。 艾蒙稱：「我們對近年來 QTL 業務的執行情況感到非常滿意，並且有能力讓今年延續 2024會計年度的營收規模。」

QTL部門營收低於華爾街預期的15.6億美元，是財報的唯一瑕疵，雖然差距很小，但該部門的稅前利潤率（EBT）高達75%，晶片部門的EBT才32%。高通財務長帕爾希瓦拉在財報電話會議中給出年度指引時更稱，QTL營收將比預期低約2%，導致高通盤後股價跌幅擴大。

此外，來自智慧型手機客戶的營收，在2024會計年度仍占晶片營收的75%，這對高通而言是個問題。因為智慧型手機已是成熟市場，全球消費者的換機週期已從3年延長到4至5年。

高通股價週三（5日）盤後先漲後跌，漲幅一度逾1.5%，但最終下跌4.7%，至167.66美元。

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