關稅威脅消退！ 輝達領軍美股收紅 台積電ADR漲2.22％

週三美股收紅。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕市場對於美國總統川普引發的貿易動盪疑慮暫時消退，週三美股主要股指從盤中跌勢反彈，終場收高。道瓊工業指數上漲317點、0.71%，標普500和那斯達克指數分別上漲0.39%、0.19%，費城半導體指數勁揚2.31%，AI晶片龍頭輝達股價強升5.35%、收在125美元，台積電ADR也大漲2.22%，收在208.57美元。

綜合外媒報導，受中國新創公司DeepSeek開發的低成本人工智慧模型影響，上週一些AI相關股票受到衝擊，但目前出現復甦。輝達原是跌幅最大的股票之一，週三上漲 5.35%，博通也上漲4.3%。

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Google母公司Alphabet週二公布了悲觀的雲端運算收入成長預期，並計劃今年為人工智慧建設投入高於預期的750億美元，股價下跌6.94%。另外，超微半導體公司（AMD）本季資料中心銷售額（代表其人工智慧收入）將較上季下降約7%，週三股價下跌 6.27%。

數據方面，美國供應管理協會週三發布的報告顯示，由於需求降溫，美國1月份服務業活動意外放緩，有助於抑制價格上漲。投資人正在關注預計週五公布的1月份非農就業報告。

道瓊工業指數上漲317.24點或0.71%，收44873.28點。

那斯達克指數上漲38.31點或0.19%，收19692.33點。

S&P 500指數上漲23.6點或0.39%，收6061.48點。

費城半導體指數上漲114.91點或2.31%，收5091.50點。

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