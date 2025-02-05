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美中關稅報復戰 市場為何反鬆口氣？專家點原因、惡鬥在後頭

2025/02/05 22:05

摩根士丹利的經濟學家並不認為川普會止步於對中國商品徵收10%的額外關稅，因為他在競選期間曾誓言將關稅稅率提高至60%。（法新社）摩根士丹利的經濟學家並不認為川普會止步於對中國商品徵收10%的額外關稅，因為他在競選期間曾誓言將關稅稅率提高至60%。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國對中國商品加徵10%關稅，這不是個好消息，但市場卻因此鬆一口氣，因為情況原本可能會更糟糕。

根據Investing.com報導，Wolfe Research旗下Stephanie Roth領導的策略師團隊周二發佈報告指出：「過去一周市場如坐過雲霄飛車，令人意想不到的是，對所有中國商品額外加徵10%關稅，市場竟能因此鬆一口氣。」

美國關稅生效後，中國的回應相對溫和，北京立即宣佈對美國煤炭和液化天然氣（LNG）加徵15%關稅，同時對原油、農業設備和部分汽車加徵10%關稅。值得注意的是，這些關稅將於2月10日生效，總影響預計不超過300億美元。

市場此前一直在為更廣泛的貿易衝突做準備，包括可能對加拿大和墨西哥的關稅。Wolfe Research認為，年底前當需要關稅收入來延長稅收減免和就業法案（TCJA）時，美國才更有可能實施廣泛關稅。

美媒CNN報導指出，雖然從經濟角度看，僅針對中國的關稅影響相對較小，但摩根士丹利的經濟學家並不認為川普會止步於對中國商品徵收10%的額外關稅，因為他在競選期間曾誓言將關稅稅率提高至60%。

摩根士丹利在周二給客戶的報告中表示：預計美國將在今年晚些時候對中國徵收更多關稅，這是其更大貿易政策目標的一部分。這可能引發中國進一步的報復。

儘管如此，花旗銀行全球首席經濟學家內森希茨 （Nathan Sheets） 向CNN表示，光是中美緊張關係本身帶來的風險就已經是「重大的」。進一步大幅增加關稅可能會擾亂供應鏈和生產，對美國就業和經濟成長產生不利影響。他表示，這些影響確實很難用數字來衡量。

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