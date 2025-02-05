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美國國際高爾夫用品展 台灣8紡織廠創近1.6億元商機

2025/02/05 21:31

紡拓會表示，今年度的美國PGA國際高爾夫用品展當中，8家參展台廠現場接單金額約30萬美元，後續接單金額上看500萬美元。（紡拓會提供）紡拓會表示，今年度的美國PGA國際高爾夫用品展當中，8家參展台廠現場接單金額約30萬美元，後續接單金額上看500萬美元。（紡拓會提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡拓會持續推動台灣紡織產業在各個領域的應用深化工作，該會今天表示，今年度的美國PGA國際高爾夫用品展當中，8家參展台廠在3天展期吸引500人次的買主洽商，現場接單金額約30萬美元（約新台幣984萬元），後續接單金額上看500萬美元（約新台幣1億6412萬元）。

紡拓會指出，此次展會是全球最大的專業高爾夫展覽盛會，參展除了來自台灣，也有美國、英國、德國、墨西哥、南韓、日本、加拿大、丹麥、法國、香港、中國、愛爾蘭、義大利、紐西蘭、南非、瑞士、瑞典等20多個國家與地區、1080家業者參展。

紡拓會觀察，從是次參展廠商、參觀人數的熱絡程度來看，足見美國經濟持續強勁之下，高爾夫產業也更上一層樓，台灣廠商獲得將創新產品介紹給更多買主的機會，客戶在了解台灣紡織品的優勢及品質之後，繼而願意建立雙方合作的新契機。

本次紡拓會籌組的台灣展團共5家業者參加，包括崇耀、緹亞、亞適、永鈁、得偉，以及獨立參展業者晶安、儒鴻、寧美，展出各種與高爾夫產業相關的機能、休閒類針織、平織布料與成衣，根據紡拓會現場調查，到訪台灣館區的買主，以設計師、成衣製造商及採購辦公室居多。

若以品牌區分，包括國際品牌大廠Under Armour、Polo Golf、Levewear、Perry Ellis、Tommy Bahama、Disney、Donald Ross、Report Collection、TAL、Karan Letex、Scripps Golf、Waggle、Pine Hollow Club、Coolibar皆有業務代表前來；按地區分佈來看，除了美國本地的業者，也有美洲、西歐及亞洲等國家的採購代表。

紡拓會提到，美國有3200萬的高爾夫消費人口，為世界第一大高爾夫用品消費國，也是全球高球人口最普及的國家，亦為全球高爾夫球場數最多的國家（佔全球45%），提供近200萬個就業機會，產業規模達近760億美元（約新台幣2兆4948億元），紡拓會未來將持續組團參加美國PGA國際高爾夫用品展。

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