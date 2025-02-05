PEUGEOT 2008和408油電運動休旅車登台 售價117.9萬元起

PEUGEOT總代理寶嘉聯合今天發表全新搭載P2 HYBRID油電混合動力的PEUGEOT 2008 HYBRID和408 HYBRID休旅車登台，建議售價分別為117.9萬元起、119.9萬元起。

（寶嘉聯合提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕PEUGEOT總代理寶嘉聯合今天發表全新搭載P2 HYBRID油電混合動力的PEUGEOT 2008 HYBRID和408 HYBRID休旅車登台，建議售價分別為117.9萬元起、119.9萬元起。

寶嘉聯合表示，PEUGEOT 2008 HYBRID和408 HYBRID兩款車的動力系統皆全面更新，搭載最新世代的P2 HYBRID油電混合動力，透過軟、硬體重新調教，進化為第3代全新引擎，搭配結合P2電機馬達的全新e-DCS6濕式雙離合器6速自手排變速系統。

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全面升級的高效節能、科技動能，使PEUGEOT 2008 HYBRID / 408 HYBRID擁有最大馬力136匹及最大扭力230牛頓米，並搭配48V電動馬達提供21匹馬力與51牛頓米扭力，馬達瞬間最大功率輸出更達28匹馬力、55牛頓米扭力。

新世代P2 HYBRID油電混合動力，採用高智能的「自動化能源管理系統」，能依據駕駛習慣與路況靈活調整，於低速30 km/h時可純電行駛最多可達約1公里，市區行駛更可達約50%的純電行駛比例，平均油耗可達每公升21公里，每年牌照燃料稅僅需8640元。

寶嘉聯合針對首批入主PEUGEOT 2008 HYBRID和408 HYBRID的消費者推出限量優惠，凡於2月28日前領牌，即享5年 / 15萬公里延長保固。

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