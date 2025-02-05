鞋廠新兵中傑3月初上市 擴廠提升中國以外產能

中傑董事長劉安哲表示，印尼、印度廠佈局中，再加上既有的越南廠，力拚2028年中國和非中國廠的產能各占一半。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕經營40多年的鞋廠中傑-KY（6965）預計在3月上旬掛牌上市，於2月14日至18日開放競拍。中傑去年產能4050萬雙鞋，營收達到269.8億元、年增18.7%，產能和營收雙創新高，法人估去年每股稅後盈餘（EPS）有望超過12元。董事長劉安哲今天信心表示，今年上半年訂單無虞，印尼、印度廠佈局中，力拚2028年中國和非中國廠的產能各占一半。

中傑集團發跡於台中大雅，實收資本額14億元，擁有員工3.2萬人，其主要代工品牌包含New Balance、ANTA、lululemon、Columbia等，專攻運動休閒鞋，近年因生產多雙New Balance爆款鞋而聞名，原本去年底就要掛牌上市，但因為面臨程序問題，延後到今年3月。

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在產能規劃方面，目前中傑製造廠區包含中國、越南、印度、印尼4地，中國廠為主要生產基地，印度目前2棟新廠的產能已經出貨，今年將生產60萬至100萬雙，後續規劃再興建3棟新廠，預計明年Q1完工，屆時每年將貢獻200萬至250萬雙的產能。而印尼廠則在規劃中，預計2026年Q3投產，一年可生產350至400萬雙。

去年中傑共生產4050萬雙鞋，創下歷年最高，今年出貨目標4200至4400萬雙，2026年印尼廠加入產線後，預計共可生產上看4600萬雙。至於各地產能貢獻比例，今年中國占58%、越南41%、印度1%，劉安哲說，目標是到了2028年，中國、非中國地區產能各達到一半。

資本支出的部分，去年為3900萬美金，今年則預估和去年持平、約4000萬美金，其中印尼廠建廠成本為3000萬美金，劉安哲透露，已有很多品牌排隊想要印尼廠的產能，包含New Balance、Under Armour都有在問，他認為，目前4地製造廠的佈局，足夠公司成長到2028年。

談到今年市場趨勢，劉安哲表示客戶狀況審慎樂觀，全球貿易局勢雖然有很多不確定性，但中傑上半年訂單無虞，第一季訂單金額甚至達到年增10%到15%的好成績。

中傑主要市場在中國和北美，這2大市場營收就占整體約75%，其中美國市場主要由越南廠供應。劉安哲坦言，預期公司也會受到川普的關稅戰影響，但還在觀察中。他強調，鞋類市場變化快速，而中傑的優勢是什麼鞋都能做，因此能在每次趨勢改變時抓到商機。

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