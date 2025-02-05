員林184公頃重劃區土地標售 單坪逼近4字頭

員林184公頃重劃區土地標售近11年來土地單坪標售價格，從最早期1字頭一路上揚，到今年縣府進行第14次標售，單坪價格在28萬元到38萬元間，接近4字頭。（縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕受銀行房貸限縮及央行第七波選擇性信用管制影響，房市交易雖有降溫，但價格依然高檔。彰化縣政府將於2月21日標售員林184公頃市地重劃區的住宅用地，共計17筆、總面積約3450坪，面積從50多坪到1000多坪不等，底價每坪28萬多元至近38萬元，與2023年相比略有上漲。

員林184公頃市地重劃區於2013年完工，縣府在2014至2015年間辦理12次抵費地標售，2022年重啟標售，第13次標售後，這次相隔1年多再辦第14次。當年標售底價每坪10萬多元，11年間一路攀升，如今已逼近4字頭。

請繼續往下閱讀...

彰化縣政府將於2月21日標售員林184公頃市地重劃區的住宅用地，共計17筆、總面積約3450坪，其中單坪最高與總價最高在員林市復興地段，2筆土地合併一個標號進行標售。（縣府提供）

本次標售的底價，每坪最低27萬9840元，最高37萬9500元，與上次相比，價格有漲有跌，整體維持在2、3字頭。土地面積大小不一，適合個人開發或建商整合規劃。

17筆標售土地中，最大的一筆位於員林市復興段地號1111及1112，合計1026坪，每坪底價37萬9500元，標售總價達3億9038萬2450元，為本次單坪最高、總價最高標。

最便宜的一筆則位在大村鄉慈祥段地號1265，僅51坪，每坪約28萬5000元，總價1455萬8400元，相當於兩房大樓價即可入手重劃區住宅地。

地政處表示，本次標售土地皆為現況點交，其中部分土地現為道路使用，投標人須自行查勘，得標後不得要求補償、移除地上物或增設公共設施。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法