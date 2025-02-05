晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

員林184公頃重劃區土地標售 單坪逼近4字頭

2025/02/05 19:20

員林184公頃重劃區土地標售近11年來土地單坪標售價格，從最早期1字頭一路上揚，到今年縣府進行第14次標售，單坪價格在28萬元到38萬元間，接近4字頭。（縣府提供）員林184公頃重劃區土地標售近11年來土地單坪標售價格，從最早期1字頭一路上揚，到今年縣府進行第14次標售，單坪價格在28萬元到38萬元間，接近4字頭。（縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕受銀行房貸限縮及央行第七波選擇性信用管制影響，房市交易雖有降溫，但價格依然高檔。彰化縣政府將於2月21日標售員林184公頃市地重劃區的住宅用地，共計17筆、總面積約3450坪，面積從50多坪到1000多坪不等，底價每坪28萬多元至近38萬元，與2023年相比略有上漲。

員林184公頃市地重劃區於2013年完工，縣府在2014至2015年間辦理12次抵費地標售，2022年重啟標售，第13次標售後，這次相隔1年多再辦第14次。當年標售底價每坪10萬多元，11年間一路攀升，如今已逼近4字頭。

彰化縣政府將於2月21日標售員林184公頃市地重劃區的住宅用地，共計17筆、總面積約3450坪，其中單坪最高與總價最高在員林市復興地段，2筆土地合併一個標號進行標售。（縣府提供）彰化縣政府將於2月21日標售員林184公頃市地重劃區的住宅用地，共計17筆、總面積約3450坪，其中單坪最高與總價最高在員林市復興地段，2筆土地合併一個標號進行標售。（縣府提供）

本次標售的底價，每坪最低27萬9840元，最高37萬9500元，與上次相比，價格有漲有跌，整體維持在2、3字頭。土地面積大小不一，適合個人開發或建商整合規劃。

17筆標售土地中，最大的一筆位於員林市復興段地號1111及1112，合計1026坪，每坪底價37萬9500元，標售總價達3億9038萬2450元，為本次單坪最高、總價最高標。

最便宜的一筆則位在大村鄉慈祥段地號1265，僅51坪，每坪約28萬5000元，總價1455萬8400元，相當於兩房大樓價即可入手重劃區住宅地。

地政處表示，本次標售土地皆為現況點交，其中部分土地現為道路使用，投標人須自行查勘，得標後不得要求補償、移除地上物或增設公共設施。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財