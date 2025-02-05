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中獎率下降！統一發票經費遭刪18.5億 1-2月期無法加碼

2025/02/05 18:58

由於統一發票經費遭刪18.5億元，財政部表示，今年1-2月統一發票中獎組數無法加碼。（資料照）由於統一發票經費遭刪18.5億元，財政部表示，今年1-2月統一發票中獎組數無法加碼。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部賦稅署「委辦費」遭立法院刪除10%（18.45億元），影響統一發票開獎組數。財政部賦稅署長宋秀玲表示，由於統一發票經費遭刪，加上總預算案尚未經總統公布，今年1-2月統一發票中獎組數將無法加碼，且可能按去年「比較保守」的組數開獎。換言之，1-2月統一發票中獎組數可能低於去年下半年，且雲端發票500元獎中獎率可能跌破千分之3。

宋秀玲說明，賦稅署「委辦費」主要為統一發票開奬及中奬經費，經估算，如果全數用來增開500元雲端發票專屬獎，估計今年可增加650萬個中奬機會，經通案刪減10%後，全年只能增開290萬個，即減少360萬個中奬機會。

她表示，營業稅稅收增加，代表營業人開出的發票也增加，事實上，國內統一發票張數也逐年成長，若未增加中獎機會，中獎率就會下滑，財政部希望將雲端發票500元獎中獎率維持在千分之3，但今年雲端發票專屬獎若受影響，而雲端發票張數仍持續成長，中獎率有可能跌破千分之3，部分民眾就會「有感」。

財政部去年下半年加碼表示，雲端發票專屬獎500元獎50萬組，即每期開出雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組及500元獎245萬組，共開出雲端發票專屬獎256萬6030組，今年1-2月雲端發票500元獎將無法加碼，且可能較去年下半年減少。

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