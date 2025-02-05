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1月外匯存底回升至5775.83億美元 穩居全球第4大

2025/02/05 18:51

1月外匯存底回升至5775.83億美元。（資料照）1月外匯存底回升至5775.83億美元。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布我國1月外匯存底餘額為5775.83億美元，較去年12月增加9.06億美元，主要是來自於外匯存底孳息貢獻，在全球主要國家中，我國外匯存底僅次於中國、日本、瑞士，穩居全球第四大。

此外，根據央行統計，截至1月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計8648億美元、約當外匯存底150%，雙雙創下歷史新高。

央行外匯局局長蔡烱民指出，1月外資匯入本金扣除股利、盈餘匯出，共淨匯出約30億美元，且外資1月在台股也賣超了200-300億元，外資在台持有資產創下新高，主要還是台股指數大漲，市值大幅躍進的緣故。

我國外匯存底在1月止跌回升則受到匯率與外匯存底投資運用收益兩大因素影響。

蔡烱民說，1月美元指數下跌0.96%，非美貨幣有升、有貶，比如英鎊、澳幣波動較大，相互抵銷，匯率對我外匯存底餘額增減有些影響，但不大，主要還是來自外匯存底孳息的貢獻。

而1月台幣先貶後升，最後小幅升值0.09%，幾乎持平，央行只有在供需失衡時進場，沒有太大進出。

蔡烱民也提到，2月這幾日台幣波動略大，除反應農曆春節期間累積了一週的國際股匯市走勢外，川普政策居主要因素，央行在市場供需失衡情況下，有做一些調節，但沒有預設「防線」。

蔡烱民指出，川普政策確實是這段時間影響金融市場最大變數，聯準會主席鮑爾先前也提到，要對川普政策做預測不易，因為他制裁對象、範圍與幅度、時間點都很不太容易預期，比如這次關稅風暴的演變，確實會對市場帶來影響，金融市場波動會比較大，不過央行有足夠信心可以維持市場穩定。台灣經常帳超過千億美元，廠商要發薪水、股利、繳稅做投資，還是會需要台幣，他們心中都有自己的價格，自會進場拋匯。

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