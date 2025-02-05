中國反壟斷燒向蘋果 考慮對App Store啟動調查

中國反壟斷監管機構正準備對蘋果的「App Store」進行調查。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普宣布對中國輸美商品加徵關稅，北京當局日前也祭出多項反擊措施。外媒報導，中國反壟斷監管機構正準備對蘋果應用程式平台「App Store」進行調查。

《彭博》報導，消息人士稱，中國國家市場監督管理總局，正考慮調查蘋果從應用程式消費中，抽取30%佣金，以及封鎖第三方支付服務和應用程式的政策，這可能違反中國的反壟斷措施。自去年以來，該機構官員與蘋果方面和應用程式開發者已經進行過接觸。

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知情人士稱，中國監管機構認為蘋果可能向本土開發商收取不合理的高額費用。此外，禁止第三方應用商店和支付方式會阻礙競爭並損害中國消費者的權益。

報導指出，蘋果和中國騰訊、字節跳動等應用開發者一直在iOS應用商店相關操作上有分歧，在全球其他地區也有同樣的情況。中國自2024年以來，對包括輝達和Google在內的美國科技公司展開過一些行動，但與蘋果的討論仍在繼續。

如果當前溝通進展順利，監管也可能不會對蘋果展開正式調查。如果蘋果拒絕做出改變，中國政府可能會展開正式調查。

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