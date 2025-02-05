Costco離職率超低原因曝！員工享6項鮮為人知福利

知名連鎖量販店好市多的薪資與福利水準優於業界，近日外媒揭露6項好市多提供給員工的特別福利。（資料照，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕知名連鎖量販店好市多（Costco）的薪資與福利水準優於業界，因此離職率一直都相當低。近日外媒揭露，美國6項好市多提供給員工卻鮮為人知的特別福利，包括免費會員資格、優先購買熱門和特價商品等。

《GOBankingRates》整理出好市多提供給員工的6項特殊福利。首先，員工可以獲得數張免費的會員卡，一名擔任收銀工作的員工曾表示，自己已經擁有4張免費會員卡，可以自行決定送給家人或朋友。此外，在好市多工作滿25年退休的員工，還能獲得一張終身會員卡。

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另外，好市多員工還享有優先購買熱門商品、優惠商品的權利。一位在俄亥俄州的員工表示「有些熱門商品其實早就被員工買完了，另外我們會先看到貨物清倉及上架，如果是便宜的價格，我們就會搶購。」

多位好市多員工在網路論壇證實，美國好市多的員工在感恩節上班，能夠獲得一隻免費火雞的兌換券，不少人選擇將兌換券捐出去。

此外，好市多員工還能在下班時間享有專屬的購物時段，避免在結帳時遇到大排長龍的人潮。

最後一項福利是，好市多會在一年內多次發放獎金給員工，以實際行動慰勞員工的辛勞。這些優渥的員工福利，是好市多員工離職率低的主因之一。

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